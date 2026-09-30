Суд визнав неконституційним обмеження прав і свобод людей під час карантину

Кабміну заборонено самостійно встановлювати обмеження конституційних прав під час епідемій

Конституційний суд України ухвалив рішення у справі щодо встановлення обмежень конституційних прав і свобод в умовах поширення інфекційних хвороб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу суду.

«Дослідивши питання, порушені в конституційному поданні, суд виснував, що окремий припис частини четвертої статті 29 Закону, а саме: «встановлюються тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб», суперечить Конституції України. На думку суду, саме оспорюваний припис Закону уможливлює обмеження Кабінетом міністрів України конституційних прав і свобод в умовах поширення небезпечних для життя і здоров’я людини інфекційних хвороб, оскільки Верховна Рада України первинно не унормувала таке значуще питання, як обмеження прав і свобод у зазначених умовах законом, а дозволила здійснювати таке унормування вищому органу виконавчої влади», – йдеться у заяві.

Водночас суд наголосив, що Кабмін може на підставі та на виконання Конституції та законів України здійснювати нормативне регулювання питань реалізації тимчасових обмежень конституційних прав і свобод, якщо Конституцією та законами визначено підстави, правомірну мету, обсяг та спосіб відповідних обмежень. Повноваження уряду полягає у конкретизації порядку реалізації встановлених законами України обмежень прав і свобод, а не у самостійному встановлені нових обмежень.

Визнаний неконституційним окремий припис частини четвертої статті 29 Закону «Про захист населення від інфекційних хвороб» втрачає чинність із дня ухвалення судом цього Рішення.

Нагадаємо, у серпні 2020 року Конституційний суд постановив, що всі обмежувальні карантинні заходи під час Covid-19, які встановлювалися постановою Кабміну №392, є неконституційними.