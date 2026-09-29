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Названо регіон, де власники дорогих авто сплатили найбільше транспортного податку

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Названо регіон, де власники дорогих авто сплатили найбільше транспортного податку
Транспортний податок сплачують власники автомобілів, які відповідають установленим законом критеріям
фото: з відкритих джерел

Найбільше надходжень транспортного податку за вісім місяців отримав бюджет Києва

У січні–серпні 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 237,5 млн грн транспортного податку. Це на 58,7% більше, ніж за аналогічний період торік. Про це розповідає «Главком» із посиланням на дані Державної податкової служби України.

За вісім місяців 2025 року платники сплатили 149,6 млн грн транспортного податку.

Найбільше коштів надійшло до бюджету Києва – 68,1 млн грн. Далі йдуть Дніпропетровська область – 21,3 млн грн, Одеська – 17,9 млн грн та Київська область – 17,5 млн грн.

Куди спрямовують транспортний податок

Транспортний податок є складовою податку на майно та повністю зараховується до місцевих бюджетів. Громади можуть спрямовувати отримані кошти на фінансування соціально важливих заходів і розвиток місцевої інфраструктури.

За які авто треба платити

Транспортний податок сплачують за легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років, якщо їхня середньоринкова вартість перевищує встановлений законом поріг.

У 2026 році йдеться про автомобілі, середньоринкова вартість яких перевищує 3,2 млн грн. Перелік таких легковиків оприлюднюється на офіційному сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Ставка податку є фіксованою і становить 25 тис. грн на рік за кожен автомобіль, який є об'єктом оподаткування.

Платником транспортного податку є власник автомобіля, на якого зареєстрований транспортний засіб. Фактичний користувач, зокрема орендар або людина, яка користується автомобілем за довіреністю, платником цього податку не є.

Нагадаємо, у проєкті державного бюджету на 2027 рік уряд заклав значні надходження від основних податків – ПДВ, ПДФО, акцизу та податку на прибуток підприємств. Загалом сім основних видів податків і платежів мають принести до бюджету близько 2,79 трлн грн. Найбільшим окремим джерелом доходів має стати ПДВ із ввезених товарів – 859,3 млрд грн.

Водночас у бюджетних розрахунках уже враховано 117,3 млрд грн додаткових надходжень від податкових змін, які ще не ухвалені Верховною Радою. Зокрема, 58,7 млрд грн уряд очікує отримати від можливого підвищення ставки ПДВ, ще 38,5 млрд грн – від продовження 50% ставки податку на прибуток банків.

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Теги: бюджет Державна податкова служба податки автомобіль

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