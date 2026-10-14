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Кабмін провів кадрові перестановки в низці державних відомств

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кабмін провів кадрові перестановки в низці державних відомств
Оприлюднено рішення уряду щодо керівництва міністерств, податкової служби та інших державних установ
фото: Кабінет міністрів України

Уряд звільнив п’ятьох посадовців і призначив чотирьох, зокрема нового заступника міністра відновлення та державного секретаря Мінцифри

Кабінет міністрів України ухвалив низку кадрових рішень у міністерствах і державних відомствах. Уряд звільнив п’ятьох посадовців, а також призначив чотирьох на нові та керівні посади. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише «Главком» .

Кого звільнив уряд

Кабмін звільнив Андрія Кашубу з посади заступника міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України, а Єгора Перелигіна – з посади заступника міністра економіки та довкілля України. Також уряд звільнив Володимира Короленка з посади заступника голови Українського фармацевтичного агентства.

Крім того, свої посади залишили Ігор Панченко, який обіймав посаду заступника голови Державної податкової служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, та Герман Філатов – заступник голови Державного агентства водних ресурсів із цифровізації.

Кого призначили на нові посади

Заступником міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України уряд призначив Анатолія Тіменка. Герман Філатов обійняв посаду державного секретаря Міністерства цифрової трансформації України.

Також Кабмін повторно призначив Олексія Кучера головою Державної регуляторної служби України, а Володимира Тригуба – заступником голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Варто нагадати, що виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський підписав наказ про визначення Євгена Грушовця членом Конкурсної комісії з організації та проведення конкурсу на вакантні адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

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Теги: Кабмін кадрові зміни Україна політика

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