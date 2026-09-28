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«Легко точно не буде»: прем’єр розповів, як Україна підготувалася до зими

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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«Легко точно не буде»: прем’єр розповів, як Україна підготувалася до зими
Плани стійкості, затверджені для підготовки країни до зими, розробляли з великим запасом
фото: Кабінет міністрів України

Уряд визнав відставання у підготовці, але наростив резерви обладнання й ремонтні бригади

Україна підходить до опалювального сезону підготовленою краще, ніж торік, – завдяки додатковим генеруючим потужностям, резервному живленню критичних об'єктів і посиленому захисту інфраструктури. Про це прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив в інтерв'ю телемарафону «Єдині новини», пише «Главком».

За словами очільника уряду, плани стійкості, затверджені для підготовки країни до зими, від початку були свідомо надамбітними. Саме це, зазначив він, дало змогу суттєво посилити систему навіть без їх повного виконання.

Прем'єр-міністр окремо подякував військовим адміністраціям, головам громад і міст, державним компаніям та міністерствам за виконану роботу, хоча й визнав, що певні відставання в підготовці все ж залишаються.

Серед досягнень цього року Корецький назвав:

  • будівництво додаткових генеруючих потужностей;
  • забезпечення більшої кількості критичних об'єктів резервним живленням;
  • посилення захисту важливих елементів інфраструктури;
  • збільшення запасів обладнання та запчастин;
  • розширення кількості ремонтних бригад і техніки.

Ці кроки доповнюють роботу, яку уряд вів протягом усього літа й осені в межах затверджених планів стійкості регіонів.

Водночас, за словами прем'єра, і противник удосконалив тактику ударів – ідеться про реактивні шахеди, а також накопичення балістичних і крилатих ракет напередодні зими.

«Легко точно не буде, але в нас немає іншого варіанту, ніж вистояти», – наголосив Корецький.

Крім того, Кабмін звернувся до європейських партнерів із проханням залучити служби з надзвичайних ситуацій – рятувальників із технікою та особовим складом – для посилення спроможностей України взимку.

Нагадаємо, раніше Корецький вже попереджав про важку зиму і наголошував, що головним завданням уряду залишається захист енергетичної інфраструктури та безперебійне функціонування регіонів узимку.

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Теги: Кабмін міністр зима Єдині новини Сергій Корецький

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