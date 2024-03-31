Байден виграв праймеріз у ще одному штаті

Байден та Трамп уже гарантували собі номінацію на участь у виборах президента

Президент Джо Байден переміг на президентських праймеріз Демократичної партії в Північній Дакоті, отримавши підтримку понад 90% виборців. Про це пише Associated Press.

Як відзначає видання, результати опубліковані на сайті місцевого відділення Демократичної партії. Голосування відбулося переважно поштою. Партія розповсюджувала бюлетені у лютому серед виборців, які попросили про це. У бюлетенях було вісім прізвищ.

Відомо, що колишній американський президент Дональд Трамп переміг у праймеріз Республіканської партії у Північній Дакоті 4 березня. Він одержав голоси всіх 29 делегатів.

Джо Байден та Дональд Трамп уже гарантували собі номінацію на участь у виборах президента.

Раніше президент США Джо Байден переміг на праймеріз Демократичної партії у штаті Джорджія, що дало йому достатньо голосів, щоб мати право висуватись в президенти від демократів.

Як повідомлялося, конкурентка Дональда Трампа за номінацію від Республіканської партії на виборах президента США Ніккі Гейлі офіційно заявила, що завершує свою президентську кампанію. Таким чином єдиним кандидатом від Республіканської партії, який змагатиметься за посаду президента, залишився колишній очільник Білого дому Дональд Трамп.

Нагадаємо, президент США Джо Байден за результатами соцопитувань випередив свого конкурента на майбутніх виборах, експрезидента Дональда Трампа. Про це свідчать опубліковані результати опитувань, які наводить The Economist. Зазначається, що рейтинг Байдена сягає 45%, у той час, як у Трампа – 44%.

До слова, Дональд Трамп поширив у соціальних мережах відео, у якому на вантажівці зображено президента США Джо Байдена зі зв’язаними руками та ногами.