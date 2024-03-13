Байден набрав необхідну кількість голосів, щоб балотуватися у президенти

Перемога на праймеріз у Джорджії дає Байдену достатньо делегатів для висування на пост президента від Демократичної партії

Президент США Джо Байден переміг на праймеріз Демократичної партії у штаті Джорджія, що дало йому достатньо голосів, щоб мати право висуватись в президенти від демократів. Про це повідомляє The Hill.

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Згідно з прогнозами штабу, який ухвалює рішення, це дає йому достатньо делегатів для висування на пост президента від Демократичної партії і практично гарантує, що він знову зустрінеться з екс-президентом Трампом у листопаді.

У вівторок у Джорджії та Вашингтоні пройшли кампанії протесту проти дій Байдена та його адміністрації у війні між Ізраїлем та ХАМАС.

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Організатори у Вашингтоні закликали первинних виборців від Демократичної партії проголосувати за «незареєстрованих», тоді як організатори у Джорджії закликали членів партії залишити свій бюлетень незаповненим.

Раніше rолишній президент США Дональд Трамп викликав чинного господаря Білого дому Джо Байдена на дебати в будь-який час і в будь-якому місці.

Нагадаємо, конкурентка Дональда Трампа за номінацію від Республіканської партії на виборах президента США Ніккі Гейлі офіційно заявила, що завершує свою президентську кампанію.

Таким чином єдиним кандидатом від Республіканської партії, який змагатиметься за посаду президента, залишився колишній очільник Білого дому Дональд Трамп.

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Як повідомлялося, у «Супервівторок», 5 березня, президент США Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп лідирували на змаганнях від своїх партій.

До слова, президент США Джо Байден у своїй заяві у вівторок, 5 березня, похвалив роботу своєї адміністрації за перший термін перебування на посаді. Водночас він попередив, що другий термін Дональда Трампа на посту президента означатиме повернення до «хаосу, розколу та темряви».