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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Хто український кандидат у президенти США?

glavcom.ua
Хто стане наступним президентом США?
фото: Depositphotos

«Хто сказав, що перемога для Штатів – це обов’язково перемога України над росією?»

У США після «супервівторка» фактично визначились майбутні конкуренти за пост президента – Джозеф Байден і Дональд Трамп. І це робить результати виборчої кампанії майже непередбачуваними.

Так, сьогодні Трамп на декілька відсотків випереджає Байдена. Але за Трампом складний скандальний шлейф – і щодо начебто підбурення до захоплення Капітолію, і щодо сумнівних моментів у бізнесовій діяльності, і щодо звинувачень у давніх сексуальних походеньках.

Він взагалі не мав би балотуватися, бо зазвичай президенти, які програли боротьбу за свій другий термін, у Штатах тихенько йдуть на політичну пенсію. Замість цього Трамп перемагає на праймериз, при чому, перемагає переконливо. Але під час виборів цілком можлива поява ще якогось скандалу, пов’язаного з Трампом, що суттєво зменшить його шанси обратися.

З іншого боку, у Байдена є різна «перспективна електоральна зброя». Зокрема, співачка Тейлор Свіфт, яка підтримує демократів і буцімто може переконати молодь проголосувати за чинного президента. А сьогодні молодь Штатів взагалі не хоче брати участі у тому, що вона називає «геронтократичним блюзнірством».

З урахуванням поважного віку, з кожним із двох кандидатів може трапитися щось таке, що перекреслить попередні прогнози: забуде текст і ляпне щось зовсім неадекватне, заблукає на сцені чи когось з кимось переплутає. І це, до речі, для мене є дивним, тому що зазвичай політична система США підстраховується проти подібної непередбачуваності.

Так само багатоваріантною має вигляд і політика кожного з кандидатів у разі перемоги щодо України.

З Трампом пов’язують побоювання, що він буде примушувати Україну до капітулянтських переговорів з недоімперією і загалом зруйнує НАТО. Але це зовсім не факт. Цілком можливо, що неадекватний путін зажадає від Трампа не захоплену частину, а всю Україну. А будь-яка незгода з ним гарантовано образить Трампа. І щоб поставити путіна на місце, Трамп почне постачати Києву все, що потрібно для перемоги.

Ще важливо, що серед українських політиків є такі, яких Трамп знає і поважає (це не Порошенко), і які потенційно можуть вплинути на перебіг подій. Звісно, якщо не стане заважати офіс чинного президента України.

В свою чергу, у разі збереження за собою Білого Дому, Байден продовжить підтримку України. Але вона і раніше була надто обережною, гомеопатичною і використовувала далеко не всі можливості, яки були і є у наявності.

І загалом, хто сказав, що перемога для Штатів – це обов’язково перемога України над росією? А чому такою перемогою для Штатів не може стати початок так званого «мирного процесу» в Україні? На прикладі Ізраїлю ми бачимо, що цей сценарій цілком може піти у реалізацію.

Тобто, кого б не обрали у Штатах, це багатоваріантність і непевність. Тому не слід очікувати ні чогось дуже позитивного, ні, навпаки, негативного. Завдання України – якомога швидше посилювати власні оборонні можливості і розширювати співпрацю з європейськими партнерами. А у цьому напрямку у нас – ступор, дилетантство і корупція. І ніякі Штати у цьому не винні.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Джозеф Байден Дональд Трамп політика вибори у США Україна

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