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Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики. Засновник «Главкома»

Трамп залишиться один. Чи є шанси у Байдена?

glavcom.ua
На сьогодні шанси перемоги Трампа чи Байдена – 50/50
фото: Depositphotos

«На цьому етапі ніхто вам не скаже, в кому з цих претендентів на новий термін буде більше мотивації нам допомогти»

О 10-й ранку за Вашингтоном (17 година за Києвом) кандидатка від республіканців на праймеріз Нікі Хейлі заявить про закінчення своєї участі у кампанії.

Трамп залишиться один.

Але у всьому цьому виборному процесі є непереборне відчуття того, що двом командам абсолютно вигідне суперництво саме у форматі, що склався – «Байден-Трамп».

Кожна зі сторін має свої резони. Команда Трампа говоритиме про поважний вік Байдена, команда Байдена апелюватиме до численних порушень закону Трампом.

Байден говоритиме про аборти, Трамп – про мігрантів.

Байден задіюватиме наявні адмінресурси, Трамп – шукатиме підтримку серед зірок.

На сьогодні шанси перемоги кожного з них – 50/50.

І в цьому протистоянні навіть особистісно важко вболівати за когось, живучи за межами Штатів. Бо цих людей ми сприймаємо в поточному моменті, виключно через призму нашої допомоги та підтримки. І кожен з них має величезний список як невиправданих нами надій, так і сильних кроків.

І на цьому етапі ніхто вам не скаже, в кому з цих претендентів на новий термін буде більше мотивації нам допомогти (або нами пожертвувати). Яким буде наступний термін їх президентства, не знає ніхто. Включно з ними самими.

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Теги: Дональд Трамп вибори у США Джозеф Байден

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Віктор Шлінчак

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