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Конкурентка Трампа офіційно оголосила про вихід з президентських перегонів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Конкурентка Трампа офіційно оголосила про вихід з президентських перегонів
Гейлі заявила, що настав час призупинити її президентську кампанію
фото: Reuters

Трамп залишився єдиним кандидатом від республіканців

Конкурентка Дональда Трампа за номінацію від Республіканської партії на виборах президента США Ніккі Гейлі офіційно заявила, що завершує свою президентську кампанію. Про це пише CNN.

«Настав час призупинити мою кампанію. Я сказала, що хочу, щоб американці почули свої голоси. Я це зробила. Я ні про що не шкодую», – сказала Гейлі.

Вона додала, що продовжить «використовувати свій голос для того, у що вірить».

Таким чином єдиним кандидатом від Республіканської партії, який змагатиметься за посаду президента, залишився колишній очільник Білого дому Дональд Трамп.

Ніккі Гейлі також привітала колишнього президента Дональда Трампа під час оголошення про завершення її президентської кампанії.

«Найімовірніше, Дональд Трамп буде кандидатом від Республіканської партії на з'їзді нашої партії в липні. Я вітаю його і бажаю йому успіху. Я бажаю успіху будь-кому, хто стане президентом Америки. Наша країна занадто дорогоцінна, щоб дозволити нашим розбіжностям розділяти нас», – сказала вона.

Свою заяву Гейлі зробила на наступний день після «Супервівторка», коли вона виграла лише у Вермонті з 15 штатів, де проходили праймериз від Республіканської партії.

52-річна колишня губернаторка Південної Кароліни позиціонувала себе як тверда консерваторка і молода альтернатива 77-річному Трампу.

Гейлі розглядали як вибір республіканців, які втомилися від постійних юридичних проблем Трампа, в тому числі за спроби змінити результати виборів 2020 року і його поводження з документами з національної безпеки.

Нагадаємо, у «Супервівторок», 5 березня, президент США Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп лідирували на змаганнях від своїх партій.

До слова, президент США Джо Байден у своїй заяві у вівторок, 5 березня, похвалив роботу своєї адміністрації за перший термін перебування на посаді. Водночас він попередив, що другий термін Дональда Трампа на посту президента означатиме повернення до «хаосу, розколу та темряви».

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Теги: вибори вибори у США США перемога президент Дональд Трамп

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