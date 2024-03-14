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Якщо Трамп переможе? Американський експерт спрогнозував наслідки для України

Олександр Мінін
glavcom.ua
Якщо Трамп переможе? Американський експерт спрогнозував наслідки для України
Політика Трампа вигідна Путіну в багатьох аспектах
фото: Andrew Harnik/AP

Аналітик прогнозує, що Трамп стане на бік Російської Федерації

Помічник директора Факультету політичних і безпекових наук і міжнародних відносин Університету Центральної Флориди Обрі Джюетт у матеріалі «Главкому» висловив свою думку щодо розвитку подій в Україні при перемозі на виборах у США Дональда Трампа, який уже раніше займав посаду президента.

«Якщо Трамп переможе, то швидше за все, він підтримає Росію і відмовиться від України.  Я не думаю, що Трамп сам по собі може зупинити війну в Україні, але він може припинити фінансування та озброєння з України, що ускладнить Україні успіх», – вважає експерт.

Він зазначає, що Дональд Трамп схильний до популізму та знає, що казати, щоб сподобатися широким масам. У даному випадку це боротьба з мігрантами, зосередження на внутрішніх проблемах та американській економіці, припинення ізраїльсько-палестинського та російсько-українського збройних протистоянь (звісно ж, не шляхом фінансової та збройної підтримки України та Ізраїлю), чого так прагнуть республіканці.

«На мою думку, будь-який виборець США, який є українцем, проголосує за Байдена, якщо йому не байдуже майбутнє України», – додав він.

Раніше ми писали, що американський дипломат пояснив, чому Трамп знову рветься у президенти.

Нагадаємо, угорський прем'єр Віктор Орбан заявив: Трамп начебто має план завершення війни Росії проти України, однак не збирається фінансово підтримувати українців у разі повернення до влади після виборів в США. 

Президент Володимир Зеленський вважає, що ймовірний кандидат у президенти США Дональд Трамп не розуміє цілей російського диктатора Володимира Путіна у війні проти України й тому виступає проти подальшої допомоги Києву.

До слова, президент США Джо Байден назвав російського диктатора Володимира Путіна «схибленим сучим сином» під час заходу зі збору коштів у Сан-Франциско.

Читайте також: Війна в Україні. Який у вас план, містере Трамп?
Теги: США війна Дональд Трамп вибори у США Україна

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