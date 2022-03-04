Банкова спростувала фейк окупантів: Зеленський у Києві і керує обороною

Президент не покидав столицю

Президент Володимир Зеленський продовжує перебувати на робочому місці у Києві, керує державою та обороною. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі ЗМІ, повідомляє «Укрінформ».

«Черговий фейк. Здавалося б, скільки можна. Але ні. Щодня кожен черговий «російський ньюсмейкер» говорить про те, що Президент Зеленський покинув Київ. І щоразу доводиться говорити очевидне: ні, категорично», – сказав він.

Подоляк нагадав, що цього разу брехню поширив суб'єкт, який обіймає посаду «спікера російського парламенту».

«Ну якщо пан Володін вкотре вирішив показати себе великим знавцем інсайду, дозволимо йому вкотре прикріпити на себе відповідну табличку великого брехуна. Але ми в Україні все-таки дотримуємося правдивої інформаційної концепції, згідно з якою президент на робочому місці», – наголосив радник керівника ВП.

Також він запевнив, що на робочому місці перебувають і багато інших людей, які займаються управлінням державою.

«Думаю, було б правильно, щоб пан Володін нарешті отримав доступ до об'єктивної інформації та перестав захоплюватися міфами, казками та анекдотами. А навчившись користуватись інформацією, він, можливо, перестане робити гучні, але абсолютно брехливі заяви. Президент Зеленський, ще раз повторимо, перебуває у столиці України, керує державою та обороною, постійно на зв'язку з партнерами та регулярно наживо дає інтерв'ю журналістам», – наголосив Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський провів переговори з главою МВФ.

Також стало відомо, що Кремль відмовився провести прямі переговори Путіна із Зеленським.

Як повідомлялося, на Зеленського за тиждень було щонайменше три спроби замаху – The Times.

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