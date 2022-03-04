Більшість українців вірить в перемогу над Росією – опитування

Перемога буде за нами

77% людей вважають, що після війни Україна стане сильнішою

Дослідницька компанія Gradus Research провела опитування настроїв українців під час війни.

Ясна річ, що найпоширеніша емоція, яку відчувають українці через війну Росії проти України – гнів (62%).

Але разом з тим, 82% опитаних вірять у перемогу над Росією, 8% – не впевнені в цьому, й лише 10% – не змогли відповісти.

Два головних чинника перемоги – це міць Збройних Сил України (так вважає 63% респондентів) та згуртованість і спротив українського суспільства (61%).

ЗСУ – це інституція, до якої населення має найбільший рівень довіри (63%).

На другому місці опинився президент Володимир Зеленський (54%)

На третьому – волонтерські організації (39%)

На четвертому місці у рейтингу довіри – лікарі (31%)

На п'ятому – Уряд України (24%).

У тому, що Україна здатна відбити напад РФ, переконана більшість у всіх регіонах країни. Найкращим результатом перемовин респонденти вважають мир на умовах України або принаймні відвід російських військ з української території.

Більшість українців вважають винними у війні керівництво РФ (46%), і ще 40% кажуть, що винні й керівництво, і політичні еліти, і народ країни-окупанта.

Основними наслідками війни для РФ респонденти вважають світову ізоляцію (70%) та економічне падіння (65%).

Водночас 77% людей вважають, що після війни Україна стане сильнішою.

Опитування провели 28 лютого – 1 березня 2022 року методом самозаповнення анкети в мобільному додатку.

У ньому взяли участь 2144 респондентів віком 18-60 років з міст, населення яких складає понад 50 тисяч.

Дослідження репрезентативне за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном.