На Зеленського за тиждень було щонайменше три спроби замаху – The Times

На вбивство українського президента було відправлено два різні угруповання

За останній тиждень на президента України Володимира Зеленського було як мінімум три спроби замаху. Про це пише The Times.

На вбивство українського президента було відправлено два різні угруповання – найманці прокремлівського угруповання Вагнера та чеченський спецназ.

Щоразу замахи зривалися завдяки співробітникам російського ФСБ, які виступають проти війни з Україною, пише видання.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів про знищення елітної групи кадирівців, які планували вбити президента України Володимира Зеленського. Секретар РНБО запевнив, що Україні відомі підступні плани ворога. Він розповів, що українська сторона отримала інформацію від представників ФСБ, «які на сьогодні не мають бажання приймати участі в цій кривавій війні».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у Києві провів пресконференцію для іноземних ЗМІ. Під час спілкування з журналістами він закликав президента РФ Володимира Путіна забратися з української землі або сісти з ним за стіл переговорів. Зеленський наголосив, що Україна нікому не погрожує та не захоплює чужі землі. Повне відео пресконференції можна подивится на ютуб-каналі «Главкома».

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