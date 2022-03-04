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    Кремль відмовився провести прямі переговори Путіна із Зеленським

    Кремль відмовився провести прямі переговори Путіна із Зеленським
    фото з відкритих джерел

    Путін відмовився сісти за стіл переговорів із Зеленським

    Прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков повідомив, що Кремль відмовляється провести прямі переговори Володимира Путіна із президентом України Володимиром Зеленським.

    Також Дмитро Пєсков стверджує, що РФ не відмовляється від вимог так званої «денацифікації».

    Президент Володимир Зеленський у Києві провів пресконференцію для іноземних ЗМІ. Під час спілкування з журналістами він закликав президента РФ Володимира Путіна забратися з української землі або сісти з ним за стіл переговорів. Зеленський наголосив, що Україна нікому не погрожує та не захоплює чужі землі.

    Повне відео пресконференції можна подивится на ютуб-каналі «Главкома».

    Також Зеленський пояснив росіянам, куди їм іти зі своїм гумконвоєм.

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    Теги: Росія війна Путін Володимир Зеленський Україна президент час прессекретар
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    Кремль відмовився провести прямі переговори Путіна із Зеленським