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    Економіка та фінанси

    Зеленський провів переговори з главою МВФ

    Зеленський поговорив телефоном з очільницею МВФ - Зеленський провів переговори з главою МВФ
    Зеленський поговорив телефоном з очільницею МВФ
    фото: Офіс президента

    Глава МВФ підтвердила намір оперативно підтримувати український народ

    Президент Володимир Зеленський відзвітував про телефонну розмову з виконавчою директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Про це Зеленський написав в Twitter.

    Сторони обговорили фінансову підтримку МВФ у час російської агресії. Георгієва підтвердила намір оперативно підтримувати український народ.

    «Вдячний за невідкладну допомогу, яку вже надає фонд. МВФ має взяти на себе лідерство у фінансуванні відновлення України після завершення російської агресії», – відзначив Зеленський.

    Раніше глава області повідомляв, що Миколаїв атакували російські війська. Противник стягував сили з декількох напрямків.

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    Теги: МВФ війна Володимир Зеленський президент евакуація
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    Зеленський провів переговори з главою МВФ