Зеленський провів переговори з главою МВФ
Глава МВФ підтвердила намір оперативно підтримувати український народ
Президент Володимир Зеленський відзвітував про телефонну розмову з виконавчою директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Про це Зеленський написав в Twitter.
Сторони обговорили фінансову підтримку МВФ у час російської агресії. Георгієва підтвердила намір оперативно підтримувати український народ.
«Вдячний за невідкладну допомогу, яку вже надає фонд. МВФ має взяти на себе лідерство у фінансуванні відновлення України після завершення російської агресії», – відзначив Зеленський.
Раніше глава області повідомляв, що Миколаїв атакували російські війська. Противник стягував сили з декількох напрямків.