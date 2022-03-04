Зеленський провів переговори з главою МВФ

Глава МВФ підтвердила намір оперативно підтримувати український народ

Президент Володимир Зеленський відзвітував про телефонну розмову з виконавчою директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Про це Зеленський написав в Twitter.

Сторони обговорили фінансову підтримку МВФ у час російської агресії. Георгієва підтвердила намір оперативно підтримувати український народ.

«Вдячний за невідкладну допомогу, яку вже надає фонд. МВФ має взяти на себе лідерство у фінансуванні відновлення України після завершення російської агресії», – відзначив Зеленський.

Раніше глава області повідомляв, що Миколаїв атакували російські війська. Противник стягував сили з декількох напрямків.

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