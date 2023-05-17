США можуть визнати РФ спонсоркою тероризму
Держсекретар США прокоментував надання РФ цього статусу словами «Ніколи не кажи «ніколи»
Держдепартамент не виключає, що США визнають Росію державою-спонсоркою тероризму за скоєні злочини під час вторгнення в Україну. Як передає CNN, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на слуханнях у комітеті Сенату США, присвячених Китаю.
Під час дискусії з Блінкеном сенатор-республіканець Ліндсі Грем наполягав на необхідності проголошення Росії державою-спонсоркою тероризму. За його словами, 100 американських сенаторів запропонували оголосити Росію державою-спонсоркою тероризму з метою утримати такі країни, як Китай, від надання їй зброї.
«Минули місяці, а нічого не сталось. Пане державний секретарю, ви мені дуже подобаєтесь, та ви ж ніколи не оголосите Росію державою-спонсоркою тероризму, чи не так?» – запитав Грем.
У відповідь на це Блінкен зауважив: «Ніколи не кажи «ніколи».
Водночас держсекретар зазначив, що запроваджені санкції й повноваження, які мають США, змогли утримати Пекін від військової допомоги Москві.
Нагадаємо, 9 березня комітет парламенту Словенії з питань зовнішньої політики відхилив пропозицію опозиційної Демократичної партії визнати Росію державою-спонсоркою тероризму.
Раніше Сейм Польщі ухвалив резолюцію про визнання РФ державою-спонсоркою тероризму, разом із запропонованою партією PiS поправкою щодо Смоленської катастрофи.
Як повідомлялося, парламент Словаччини ухвалив постанову, у якій назвав нинішній російський режим терористичним, а Росію – державою, що підтримує тероризм.
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