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США можуть визнати РФ спонсоркою тероризму

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США можуть визнати РФ спонсоркою тероризму
Ентоні Блінкен уперше допустив визнання РФ спонсоркою тероризму
фото: Reuters

Держсекретар США прокоментував надання РФ цього статусу словами «Ніколи не кажи «ніколи»

Держдепартамент не виключає, що США визнають Росію державою-спонсоркою тероризму за скоєні злочини під час вторгнення в Україну. Як передає CNN, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на слуханнях у комітеті Сенату США, присвячених Китаю.

Під час дискусії з Блінкеном сенатор-республіканець Ліндсі Грем наполягав на необхідності проголошення Росії державою-спонсоркою тероризму. За його словами, 100 американських сенаторів запропонували оголосити Росію державою-спонсоркою тероризму з метою утримати такі країни, як Китай, від надання їй зброї.

«Минули місяці, а нічого не сталось. Пане державний секретарю, ви мені дуже подобаєтесь, та ви ж ніколи не оголосите Росію державою-спонсоркою тероризму, чи не так?» – запитав Грем.

У відповідь на це Блінкен зауважив: «Ніколи не кажи «ніколи».

Водночас держсекретар зазначив, що запроваджені санкції й повноваження, які мають США, змогли утримати Пекін від військової допомоги Москві.

Нагадаємо, 9 березня комітет парламенту Словенії з питань зовнішньої політики відхилив пропозицію опозиційної Демократичної партії визнати Росію державою-спонсоркою тероризму.

Раніше Сейм Польщі ухвалив резолюцію про визнання РФ державою-спонсоркою тероризму, разом із запропонованою партією PiS поправкою щодо Смоленської катастрофи.

Як повідомлялося, парламент Словаччини ухвалив постанову, у якій назвав нинішній російський режим терористичним, а Росію – державою, що підтримує тероризм.

Теги: Ентоні Блінкен росія тероризм США

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