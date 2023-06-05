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Бійці легіону «Свобода Росії» показали, як знищили танки окупантів на Білгородщині

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Бійці легіону «Свобода Росії» показали, як знищили танки окупантів на Білгородщині
Бійці «відпрацювали» по російським позиціям дронами
скріншот з відео

Російські добровольці знищили два танки, один БМП-3 і один БРДМ у районі Шебекіно

Легіон «Свобода Росії» заявив, що вночі за допомогою дронів знищив два ворожі танки та іншу техніку в районі Шебекіно Білгородської області Росії, та показав відео, як палає російська техніка.

Добровольці повідомляють, що за допомогою дронів знищено два танки, один БМП-3 і один БРДМ у районі КПП Шебекіно.

«Рухаємося далі до повного знищення режиму. Росія буде вільною», – заявили бійці легіону.

Нагадаємо, що «Російський добровольчий корпус» і Легіон «Свобода Росії» звернулися до губернатора Білгородської області та запропонували В'ячеславу Гладкову провести переговори. Командир «Російського добровольчого корпусу» Денис Нікітін звернувся до Гладкова з пропозицією, щоб високопосадовець особисто забрав полонених російських окупантів. Тим часом, відповідь підготував і сам В'ячеслав Гладков. Він заявив, що у Новій Таволжанці (це місце РДК запропонували для зустрічі) зараз триває бій, і він сподівається, що диверсантів буде знищено. За словами очільника Білгородщини, полонених, швидше за все, вже вбили.

Проте згодом стало відомо, що губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков не приїхав на зустріч із «Російським добровольчим корпусом» та не забрав полонених російських солдатів.

Раніше стало відомо, що бійці «Польського добровольчого корпусу» допомагають російським повстанцям в операціях на території РФ.

Теги: росія танки Білгород війна

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