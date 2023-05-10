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Захисники розгромили дві роти росіян: командир «Азову» розповів про успіх ЗСУ під Бахмутом (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Захисники розгромили дві роти росіян: командир «Азову» розповів про успіх ЗСУ під Бахмутом (відео)
фото: Генштаб

3-й штурмовий загін «Вагнера», рятуючи прорив фронту, зазнав великих втрат

Українські захисники прохромили під Бахмутом російські війська, взяли багато полонених та завдали багато втрат «вагнерівцям». Про це повідомив командир тактичної групи «Азов» Андрій Білецький.

Він зазначив, що українські воїни знищили під Бахмутом 6 та 8 роти 72-ї бригади ВС РФ.

Також 3-й штурмовий загін «Вагнера», рятуючи прорив фронту, зазнав великих втрат. Наразі звільнено 7.8км² української території.

Нагадаємо, триває 441-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - здійснили 46 атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка. 

Як повідомлялося, «Вагнерівці» покинули Бахмут на Донеччині, втративши приблизно 500 своїх військових. 

Зранку 9 травня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин розповів про втечу бійців російської 72 бригади з позицій під Бахмутом. За його словами, вони оголили стратегічний плацдарм, і аби його втримати загинули 500 «вагнерівців».  

Він також знову поскаржився на нестачу боєприпасів для війни проти України. Однак тепер Пригожин уже не хоче відходити з Бахмута на Донеччині найближчими днями.

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Теги: Бахмут війна ЗСУ Андрій Білецький

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