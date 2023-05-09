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Бєлгород не спить: російське місто опинилося під обстрілом

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Бєлгород не спить: російське місто опинилося під обстрілом
Снаряд впав між двома багатоквартирними житловими будинками – пошкоджені вікна, балкони, фасади
фото з відкритих джерел

Пошкоджено будинки та автомобілі

У ніч проти вівторка, 9 травня, у російському населеному пункті Шебекіно, що в Бєлгородській області, знову було неспокійно. Про черговий обстріл прикордонного регіону розповіли в соцмережах місцеві мешканці, а згодом інформацію підтвердила й місцева влада. 

Губернатор області Вячеслав Гладков заявив, що постраждалих внаслідок інциденту нібито немає. Проте пошкоджено будинки та автомобілі. 

«Снаряд впав між двома багатоквартирними житловими будинками – пошкоджені вікна, балкони, фасади обох будинків. Також пошкоджені 6 автомобілів», – йдеться в повідомленні.

На місці події працюють надзвичайники. 

До слова, напередодні росіяни повідомили про «масований обстріл» Бєлгородської області.

Нагадаємо, ввечері 20 квітня у Бєлгороді пролунали потужні вибухи. Пізніше Міноборони РФ визнало, що російська авіація нібито випадково скинула на Бєлгород бомбу. Згодом стало відомо, що причиною інциденту став позаштатний схід боєприпасу з російського літака Су-34.

Влада російського Бєлгорода ухвалила рішення розселити мешканців будинку, біля якого учора ввечері стався потужний вибух. Унаслідок цього на одній із вулиць утворилася велика вирва. Згодом стало відомо, що причиною інциденту став позаштатний схід боєприпасу з російського літака Су-34.

Як повідомлялося, на вулиці Шаландіна в Бєлгороді після інциденту 20 квітня знайшли нерозірвану авіабомбу

Теги: росія обстріл Бєлгород росіяни

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