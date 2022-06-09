Без світла, води та інтернету: голова РДА розповів, як живе Сєвєродонецьк

Найбільше у Сєвєродонецьку бракує води

У деяких містах Луганщини відсутня можливість передавати гуманітарну допомогу. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив очільник РДА Роман Власенко.

Мешканці Лисичанська отримують гумдопомогу, а окупована частина Сєвєродонецька – ні.

«До 15 квітня на окуповані території, у принципі, ще була якась можливість завозити медикаменти, у першу чергу, інсулін. Але коли у районі Борової на межі Харківської й Луганської областей розстріляли автобуси, ми відмовилися возити людей. Тож з 15 квітня немає жодної комунікації між окупованими і неокупованими територіями», – розповів очільник РДА.

Найбільше у Сєвєродонецьку бракує води. З їжею ситуація не критична. Також бойовики захопили лікарню у місті.

«Лікарня була окупована ще у перші два дні, тож вона не працює. Головний лікар виїхав. Якщо у лікарні, умовно, було 500 працівників, то до 15 квітня виїхала половина, а до початку травня – дві третини чи навіть три чверті. Коли виїздив головний лікар, залишалося вже 3-5 спеціалістів. Усі виїхали на підконтрольну нам територію», – зазначив Власенко.

На початку березня очільник РДА отримав sms від окупантів з проханням перейти на сторону окупантів.

«Роман Генадьевич, не доводите до греха, до гуманитарной катастрофы, идите на сотрудничество». Приблизно такого змісту були повідомлення, запрошення до розмови. У квітні вони вже не надходили. Тобто це було тоді, коли вони хотіли нас узяти нахрапом. Думаю, це були повідомлення від їхніх спецслужб», – поділився Власенко з журналістами «Главкому»

Крім того у Сєвєродонецьку відсутній телефонний зв’язок та інтернет. Очільник РДА розповів, що у гуманітарних штабах був Starlink, яким можна було скористатися. Але понад місяць у місті вже немає світла, відповідно й мобільного зв’язку теж.

«В окупованих містах, наприклад, Старобільську, вже усілякі «лугафони» діють, тобто російські оператори. Українські не працюють. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна – без зв’язку», – підсумував Власенко.

Як повідомлялося, Росія вже окупувала 95% Луганської області. Окупанти зруйнували Лисичанськ на 60%.

Раніше очільник РДА пояснив, чому рашисти зосередили зусилля на Сєвєродонецьку.

Напередодні стало відомо, що рашисти намагаются штурмувати Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Гайдай заявив, що рашисти окупували 95% Луганщини.

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