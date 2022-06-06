Український військовий про бої за Сєвєродонецьк: схоже на «Контрстрайк»

У Сєвєродонецьку тривають інтенсивні вуличні бої, сторони змагаються буквально за кожну будівлю

Командир батальйону «Свобода», капітан Національної гвардії України Петро Кузик розповів про перебіг боїв у Сєвєродонецьку Луганської області. Ситуація у місті вкрай складна і швидко змінюється, повідомляє «Радіо Свобода».

«Ворог має певну перевагу в ствольній артилерії, кількості танків, можливо, і в кількості людей і активно використовує цю перевагу. Постійно атакують обстрілюють знищують будинки, наші укріплення. Нам доводиться постійно маневрувати», – каже Кузик.

За його словами, ситуація вкрай складна в Сєвєродонецьку, тривають запеклі вуличні бої. Військовий також зазначив, що росіяни зазнають у місті великих втрат.

«Були спроби контратакувати десь вдало, десь не дуже. З їхнього боку теж постійно тиснуть. Деякі підрозділи змушені були на квартал відійти, деякі підрозділи втримали позиції, зокрема і наш. Але це все в дуже важких умовах, дуже страшно, але нагадує (відеогру-шутер – ред.) «Контрстрайк». Стратегічно з нашого боку ми чекаємо на підсилення, особливо закрити проблему в артилерії. З їхнього боку якісь незрозумілі штурми, як ми називаємо, «м’яса» піхоти. Постійно ми їх знищуємо, вони нові і нові резерви кидають вже. За нашими даними, підтягнули ще резерви», – каже командир батальйону «Свобода».

Кузик зазначив, що динаміка бою дуже велика, ситуація змінюється на день по декілька разів. Наші воїни б’ються буквально за кожну будівлю.

«Буквально б’ємось за кожен будинок, за кожну вулицю. Інколи в якийсь день ми можемо на квартал просунутись, в якийсь день нас можуть відкинути на квартал. Так постійно триває і так буде тривати. Якщо наша сторона зацікавлена його утримати, то окрім розраховувати на стійкість піхоти, треба ще сюди достатньо сил і засобів – танки, артилерія», – сказав капітан.

Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов, проінспектував роботу підрозділів ГУР МО в місті Сєвєродонецьк. За його словами, на сьогодні це «найгарячіший» напрямок російсько-української війни, де наші захисники у важких боях знищують ворога. На певних ділянках відзначається десятикратна перевага противника в артилерії. Попри це, українські військові поступово витісняють окупантів з міста.

Триває 103-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Запеклі бойові дії ведуться на Донецькому напрямку, де підрозділи агресора здійснюють вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення.