Білорусь знову відхрестилася від участі у війні з Україною

У Мінську заявляють про «втягування країни у війну», однак не уточняють, хто це робить

Збройні сили Білорусі не братимуть участі у війні Росії проти України. Армія готова діяти лише на території своєї країни. Про це повідомляє «Інтерфакс».

«Сьогодні Збройні сили, сили та засоби військової організації держави готові захистити країну, але тільки на території своєї країни. Про це говорив президент, і я вам офіційно заявляю. Ми не допустимо розв'язування та втягування нас у якісь військові конфлікти, але свою країну, свою територію ми захищатимемо. Ми готові її захищати», – заявив державний секретар Ради безпеки Олександр Вольфович.

За його словами, у Білорусі робиться все, щоб не допустити «втягування» у війну.

«Нас намагаються втягнути, намагаються втягнути нашу країну в ці воєнні дії. Білорусь ніколи не мала агресивних цілей. Завжди була майданчиком миру і добра», – зазначив він, не уточнивши, хто саме намагається втягнути Білорусь у війну.

Нагадаємо, учора CNN опубліковано дані, що Білорусь скоро може приєднатися до війни проти України.

Тим часом Росія використовує для авіаударів по Україні 40 аеродромів (карта).

Нещодавно Білорусь заявила, що відводить війська від українського кордону.

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