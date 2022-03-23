Сьогодні має запрацювати дев'ять гуманітарних коридорів (список)

Триває евакуація населення із постраждалих регіонів України

Сьогодні в Україні мають запрацювати дев'ять гуманітарних коридорів. Про це повідомила віце-прем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Мають запрацювати такі гуманітарні коридори:

Донецька область:

З м. Маріуполь до м. Запоріжжя,

З м. Бердянськ до м. Запоріжжя.

Запорізька область:

З м. Пологи до м. Запоріжжя,

З м. Гуляйполе до м. Запоріжжя.

Київська область:

З селища Велика Димерка до м. Бровари,

З селища Богданівка до м. Бровари,

З м. Бородянка до м. Біла Церква,

З с. Світильня до м. Бровари.

Луганська область:

З м. Рубіжне до м. Бахмут,

З селища Нижнє до м. Бахмут.

Зазначимо, у низці регіонів ніч з 22 на 23 березня пройшла спокійно, без повітряних тривог. Проте ворог активний на деяких напрямках. Так, на Луганщині та Донеччині артобстріли тривають майже безперервно. Окупанти намагаються взяти Ізюм, українська армія свої позицій не втрачає та відкидає атаки. Вночі Миколаїв зазнав обстрілів.