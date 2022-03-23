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    Під час обстрілу Київщини згорів склад із продуктами

    Тонни продуктів пішли за вогнем - Під час обстрілу Київщини згорів склад із продуктами
    Тонни продуктів пішли за вогнем
    фото з відкритих джерел

    Вороги завдали удару по Броварському району

    Через обстріли окупантів Броварського району сталися пожежі на продовольчих складах. Там згоріли тонни харчів. Зокрема, згоріли овочевий та м'ясний склади. Про це повідомила народна депутатка Галина Третьякова 23 березня.

    «Під час обстрілу Броварського району Київської області, згорів овочевий склад «Вегі Тренд Інвест» та м'ясний склад «Вел Міт Інвест». Знищені десятки тонн продукції», – написала Третьякова.

    За її словами, це – ще один удар по забезпеченню потреб Київщини та всієї України у харчуванні.

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    Теги: пожежа росія окупанти війна Київщина Україна окупація Галина Третьякова #stoprussia
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    Під час обстрілу Київщини згорів склад із продуктами