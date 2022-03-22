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    Білорусь скоро може приєднатися до війни проти України – CNN

    Путіну потрібна підтримка Лукашенка - Білорусь скоро може приєднатися до війни проти України – CNN
    Путіну потрібна підтримка Лукашенка
    фото з відкритих джерел

    Ймовірність того, що Білорусь вступить в конфлікт, зростає

    США та НАТО вважають, що Білорусь може «скоро» приєднатися до росії у її війні проти України. Країна вже робить кроки для цього. Про це повідомляє CNN.

    «Ймовірність того, що Білорусь вступить в конфлікт, зростає. Путіну потрібна підтримка», – сказав на умовах анонімності військовий представник НАТО.

    Водночас джерело в білоруській опозиції повідомило, що бойові підрозділи готові найближчими днями розвернутися на території України. За даними розвідки НАТО, влада Білорусі готує підгрунтя для виправдання білоруського вторгнення.

    Передбачається, що остаточне рішення про участь Білорусі у війні буде прийматися в Москві, на сьогодні немає доказів того, що білоруські підрозділи знаходяться в Україні.

    «Справа не в тому, чого хоче Олександр Лукашенко. Питання в тому, чи хоче Путін ще одну нестабільну країну в регіоні? Втручання дестабілізує Білорусь», – додав чиновник НАТО.

    Нагадаємо, раніше Білорусь заявила про відведення військ від кордонів України, але Генеральний штаб ЗСУ фіксує ознаки підготовки до вторгнення.

    Також Росія використовує для авіаударів по Україні 40 аеродромів. Російські терористи, зокрема, використовують аеродроми Білорусі та окупованого Криму.

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    Теги: Білорусь росія окупанти США ЗСУ НАТО Олександр Лукашенко війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Білорусь скоро може приєднатися до війни проти України – CNN