Ситуація на Харківщині: тривають обстріли, окупанти намагаються штурмувати

Зараз ворог тероризує Харків та районні центри артобстрілами

Рашисти завдають ракетних ударів по містах області

У Харківській області тривають запеклі бої, а населені пункти регіону піддаються частим обстрілам збоку окупантів. Про це в телемарафоні розповів голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Харків

32 обстріли за ніч. Місто обстрілювали з танків, реактивних систем залпового вогню та артилерії. Найбільше постраждав район міста Північна Салтівка. Ворог перші два тижні активно намагався штурмувати Харків, а після невдалих спроб тероризує місто та районні центри артобстрілами. Харків ворожі літаки облітають

Лозова

Окупанти обстріляли місто ракетами. Пошкоджено близько 20 будинків, школа, дитячий садочок, 8 мирних жителів поранені, цифра уточнюється, оскільки ще розбирають завали.

Ізюм

Ворог тримає місто в облозі і не підтверджує відкриття гуманітарних коридорів. Окупанти активно концентрують війська саме в цьому районі. Сьогодні вночі ЗСУ завдали тут істотних втрат окупантам. Місто обстрілюють авіацією.

Вовчанськ

Влада знає всіх людей, які брали участь у провокації. 99,9% місцевих є справжніми українцями, патріотами. Навіть мови не йде, що місто Вовчанськ – це не українське місто.

Нагадаємо, на Харківщині окупанти з танку розстріляли авто з сім’єю: загинула дитина.

Також на Харківщині від бомб окупантів постраждав Інститут овочівництва і баштанництва.

Читайте також: