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    Події в Україні

    Ситуація на Харківщині: тривають обстріли, окупанти намагаються штурмувати

    Зараз ворог тероризує Харків та районні центри артобстрілами - Ситуація на Харківщині: тривають обстріли, окупанти намагаються штурмувати
    Зараз ворог тероризує Харків та районні центри артобстрілами
    фото: ЗСУ

    Рашисти завдають ракетних ударів по містах області

    У Харківській області тривають запеклі бої, а населені пункти регіону піддаються частим обстрілам збоку окупантів. Про це в телемарафоні розповів голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

    Харків

    32 обстріли за ніч. Місто обстрілювали з танків, реактивних систем залпового вогню та артилерії. Найбільше постраждав район міста Північна Салтівка. Ворог перші два тижні активно намагався штурмувати Харків, а після невдалих спроб тероризує місто та районні центри артобстрілами. Харків ворожі літаки облітають

    Лозова

    Окупанти обстріляли місто ракетами. Пошкоджено близько 20 будинків, школа, дитячий садочок, 8 мирних жителів поранені, цифра уточнюється, оскільки ще розбирають завали.

    Ізюм

    Ворог тримає місто в облозі і не підтверджує відкриття гуманітарних коридорів. Окупанти активно концентрують війська саме в цьому районі. Сьогодні вночі ЗСУ завдали тут істотних втрат окупантам. Місто обстрілюють авіацією.

    Вовчанськ

    Влада знає всіх людей, які брали участь у провокації. 99,9% місцевих є справжніми українцями, патріотами. Навіть мови не йде, що місто Вовчанськ – це не українське місто.

    Нагадаємо, на Харківщині окупанти з танку розстріляли авто з сім’єю: загинула дитина.

    Також на Харківщині від бомб окупантів постраждав Інститут овочівництва і баштанництва.

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    Теги: Харків росія окупанти ЗСУ війна школа Україна місто влада окупація Олег Синєгубов #stoprussia
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    Ситуація на Харківщині: тривають обстріли, окупанти намагаються штурмувати