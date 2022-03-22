«Нам нічого ділити!». Українки з автоматами в руках звернулися до білорусів

«Ми віримо, що ви, брати і сестри білоруси, проти проклятої війни»

Українки, які захищають Батьківщину зі зброєю в руках від агресора, зробили звернення до білорусів

«З біллю в серці ми бачимо, що ворожі бомбардувальників злітають з ваших аеродромів, ракети стартують з вашої території. Ми віримо, що ви, брати і сестри білоруси, проти проклятої війни. Ми з вами завжди були у мирі і дружбі. Нам нічого ділити. Ми просимо вас, допоможіть нам зупинити цю війну, зупинити ці війська, які з вашої території несуть нам смерть», – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, що Збройні сили України, добровольці й підрозділи тероборони у Волинській області перебувають у повній бойовій готовності. Лінію оборони укріплюють, погода працює проти потенційних окупантів.

Варто зазначити, що за даними Генштабу, на Волинському напрямку залишається висока імовірність проведення провокацій спецслужбами Російської Федерації на білоруських об’єктах з метою втягування збройних сил Республіки Білорусь у військову операцію проти України.

Тим часом секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив, що українські захисники знищуватимуть усіх солдатів армії Білорусі, які перетинатимуть кордон з Україною.

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