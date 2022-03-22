Доля Білорусі вирішуватиметься найближчими днями

Останнє слово за простими білорусами. Вони або стануть вільними, або помруть рабами

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Беларусы. Послушайте, что я вам сейчас скажу. Это важно. В ближайшие дни ваша страна, видимо, вступит в войну. Похоже, Путин все же продавил вашего картофен-фюрера. И из вас сформируют новый кулак и кинут его на Киев.

«Если вы проиграете, то Украина будет окружена вашим новым Союзным государством с трех сторон. И это очень ухудшит положение. Не только наше. Но и ваше. Если вы проиграете, Беларусь будет поглощена. Если Беларусь станет частью новой Империи – вы будете служить в её армии. Если вы будете служить в её армии – нам придется воевать с вами. Это-то вы понимаете?

Осознайте главное. Нет вопроса «мирный протест» или «не мирный протест». Вопрос стоит так – либо вы будете воевать в Минске. С Лукашенко. Сейчас. Либо ваши дети будут воевать в Сирии, Ливии, Чечне, Украине. И уже в самом ближайшем будущем. Поверьте.

В новой союзной армии вы тоже станете оккупантами. Мы тоже окажемся по разные стороны баррикад. И нам придётся стрелять в вас.

Вы это-то хоть понимаете?»

Это я написал всего год назад. Я сейчас это цитирую не для того, чтобы еще раз поохать про лавочки и ботиночки. Это я к тому, насколько точными являются мои прогнозы.

Так вот. Послушайте мой следующий прогноз.

И я вас заклинаю – в этот раз примите его к сведению.

Поймите. Как только вы пересечете границу, как только вы вступите на украинскую землю – вы сразу из жертв диктатуры превратитесь в оккупантов

И никакого сюсюканья с вами с этого момента не будет. Вас будут утилизировать без всяких сантиментов и разглагольствований. А с какой эффективностью украинская военная машина умеет перерабатывать оккупантов на гумус, вы все уже видели. Это будет тир. Бездумное истребление. Вы НИЧЕГО не сможете противопоставить.

Вы – не бойцы. Давайте сейчас откровенно. Вы даже не орки.

А ваша армия – даже не орочья армия.

У тех есть хоть что-то. Хоть динамическая защита, автомобиль «Тигр» и неработающий «Панцирь С-1».

У вас нет даже этого.

Ваши Вооруженные силы – набор древнего железа середины прошлого века с касками времен второй мировой

Вы будете уничтожены все.

Без вариантов.

Ваше участие в войне необходимо Путину с одной только целью. Вы же понимаете, что вас в бойню бросает даже не ваш диктатор, а соседний? Так вот, вы соседнему упырю нужны только для одного – сформировать из вас новый кулак – хотя какой там кулак, толпу необученных людей с автоматами прошлого века – и кинуть его на новом направлении для одной только цели – отвлечения украинских сил на ваше уничтожение.

А самому в этот момент повторить удар старым кулаком на Киев.

В этой войне у вас только одна задача. Растянуть свою смерть на несколько дней, пока украинцы будут вас перерабатывать, чтобы орки это время использовали для другого удара. Никаких других вариантов ваше участие в этой войне не предполагает.

Ваше выживание в этой войне не предусмотрено, это-то вы понимаете?

Еще раз – вы будете уничтожены.

Все.

Я знаю. Вы не хотите воевать. Не хотите умирать. За чужого упыря. Не хотите участвовать в этой не нужной вам чужой для вас войне чужого диктатора.

Поэтому послушайте меня.

Послушайте внимательно.

У вас есть только один вариант. Чтобы фейсбук не забанил, скажем нейтрально – обездвиживайте своих командиров. Своих замполитов. Своих кгбшников. Поднимайте на палке огромную белую простыню.

И, вместе с техникой, двигаясь задом, стволы опущены и развернуты в противоположную сторону, громко крича и предупреждая, размахивая белой простыней, переходите на сторону Украины.

Никаких других вариантов остаться в живых у вас нет. Если вы сдадитесь, ваши шансы вырастут на два порядка

Украинцы – нормальные люди. Они все понимают. Вам будет гарантирована жизнь и горячее питание.

Но только сделайте это до того, как прозвучит первый выстрел с вашей стороны.

Как первый беларуский «Град» разрушит первый украинский дом.

Пока еще не началась ненависть.

Такая же, как к оркам.

Мой вам совет. Прыгайте с брони. Бегите в лесопосадку. И добирайтесь волчьими тропами до украинской армии

Угоняйте технику. Берите в плен своих командиров. Сдавайте пачками.

Чем больше сдадите, тем лучше.

А еще лучше – разворачивайте оружие и идите на Минск. Воевать вам все равно придется. При любом раскладе

Но подумайте вот о чем – с кем вам лучше воевать – с самой сильной на данный момент, подготовленной, мотивированной армией Европы, вооруженной самым передовым оружием, и восемь лет тренировавшейся уничтожать захватчиков, и натренировавшейся так, что весь мир не понимает, что происходит, которую поддерживает и которой помогает весь народ, до последнего человека.

Или с трусливыми КГБшниками с пистолетами «Макарова», способными только безоружных людей в камере избивать, которых не поддерживает никто.

С КГБшниками воевать лучше, чем с украинским спецназом. Уж поверьте.

А народ Беларуси сразу перейдет на вашу сторону.

И подумайте еще вот о чем.

За что вы хотите воевать?

За то, чтобы убить еще несколько десятков своих соседей в чужой стране, которую вас бросят захватывать и которая вам ничего плохого не сделала.

Или за свою свободу на своей собственной земле.

Подумайте. И сделайте правильный выбор.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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