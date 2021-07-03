Боротимемось до кінця: з'явилося відео, як команда Порошенка вболіває за збірну України на Євро-2020

Порошенко долучився до перегляду гри у фан-зоні та активно вболіває за збірну України

Сьогодні, 3 липня, на стадіоні збірна України грає в чвертьфіналі Євро-2020 зі збірною Англії. П’ятий президент України та голова фракції «Європейська Солідарність» Петро Порошенко долучився до перегляду гри у фан-зоні та активно вболіває за збірну України.

«У матчі зі Швецією наша збірна з футболу показала круту гру та жагу до перемоги. Хлопці, продовжуйте в тому ж темпі», – сказав Порошенко.

Про все, що передувало матчу, дивіться тут.

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