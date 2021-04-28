РНБО відмовилася розслідувати, як «Квартал 95» продав серіал росіянам

У Раді нацбезпеки вказали, що державний орган не займається питанням контролю дотримання економічних санкцій

У Раді нацбезпеки вказали, що державний орган не займається питанням контролю дотримання економічних санкцій

Гумористичний серіал «Папік-2» виробництва «Квартал 95» крутять на російському каналі

Рада національної безпеки й оборони України не буде розслідувати факт продажу в обхід санкцій прав на трансляцію серіалу «Папік» виробництва «Студії «Квартал 95» російському телеканалу «СТС». Про це мовиться у відповіді апарату РНБО на інформаційний запит агенції «Українські новини».

У Раді нацбезпеки вказали, що державний орган не займається питанням безпосередньо реалізації та контролю дотримання економічних санкцій, що були застосовані до ТОВ «СТС Медіа» – це власник згаданого каналу.

«Відповідно до п. 6 зазначеного рішення РНБО України реалізацію персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та моніторинг їх ефективності забезпечують Кабінет міністрів України, Служба безпеки України та Національний банк України відповідно до компетенції», – цитує агентство відповідь.

Відповідь Апарату РНБО на інформаційний запит Українських Новин

У РНБО також підтвердили, що відповідно до рішення від 14 травня 2020 року щодо «СТС Медіа» мають бути застосовані спеціальні економічні обмеження.

Нагадаємо, серіал «Папік-2», який зняла компанія президента України Володимира Зеленського «Квартал 95» увійшов у топ-5 найкращих програм російського телебачення.

Раніше російський телеканал СТС з держінвестиціями купив права на адаптацію проєкту Кварталу 95 «Ліга сміху». За оцінками учасників ринку, студія «Квартал 95», в якій Зеленському до президентства належала 18%-а частка, надала права на адаптацію шоу і може отримувати до $15 000 за кожен епізод.

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко прокоментував продаж «Ліги сміху» російському каналу.

Уточнимо, 14 травня 2020 року президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів економічні санкції до деяких юридичних осіб, серед яких було ТОВ «СТС Медіа». Телеканал «СТС» є російським федеральним телеканалом, що належить холдингу «СТС Медіа». Проти «СТС Медіа» на три роки указом № 184/2020 застосовані обмежувальні економічні заходи, зокрема обмеження торгових операцій та зупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань.

Читайте також інтерв'ю: Олександр Корнієнко: Я не бачу структурованої опозиції в країні