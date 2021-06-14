Білоруський режим притягнув Протасевича на пресконференцію. Що він сказав

Частина журналістів вийшла посеред пресконференції – на їхню думку, очевидно, що Роман Протасевич перебуває в залі «з примусу»

Міністерство закордонних справ Білорусі вивело затриманого в Мінську опозиційного журналіста Романа Протасевича на пресконференцію щодо інциденту з рейсом Ryanair. Про це пише ВВС.

Зазначається, що спочатку білоруське МЗС анонсувало, що у пресконференції візьме участь департамент авіації Міністерства транспорту, Слідчий комітет, Міноборони, прикордонники та «інші релевантні спікери», але за лічені хвилини до початку до зали занесли табличку з іменем Романа Протасевича, вибачилися за затримку і пояснили, що в останній момент, «він захотів взяти участь».

У залі також перебували журналісти ВВС, однак вони вийшли посеред пресконференції – на їхню думку, очевидно, що Роман Протасевич перебуває в залі «з примусу».

We have just walked out. Not taking part when he is clearly there under duress. https://t.co/vg4gSGZJeL — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) June 14, 2021

Сам Роман Протасевич, відповідаючи на запитання журналістів, запевнив, що «почувається чудово», ні на що скарг не має і його «ніхто не бив». Хлопець сказав, що його начебто не змушували до співпраці зі слідством. І додав, що заручниками ситуації стали його дівчина Софія Сапега, яку разом з ним затримали у Мінську, та його батьки, які зараз перебувають у Польщі.

Зазначимо, батьки Протасевича попросили Меркель про допомогу.

Як вже повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

24 травня білоруські державні телеканали показали перший відеозапис з затриманим опозиційним журналістом Романом Протасевичем. На відеозаписі Протасевич розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення. Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича, яку також затримали.

Затриману разом з білоруським журналістом Романом Протасевичем його дівчину Софію Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.