Білоруський режим притягнув Протасевича на пресконференцію. Що він сказав

Міністерство закордонних справ Білорусі вивело затриманого в Мінську опозиційного журналіста Романа Протасевича на пресконференцію щодо інциденту з рейсом Ryanair. Про це пише ВВС.

Зазначається, що спочатку білоруське МЗС анонсувало, що у пресконференції візьме участь департамент авіації Міністерства транспорту, Слідчий комітет, Міноборони, прикордонники та «інші релевантні спікери», але за лічені хвилини до початку до зали занесли табличку з іменем Романа Протасевича, вибачилися за затримку і пояснили, що в останній момент, «він захотів взяти участь».

У залі також перебували журналісти ВВС, однак вони вийшли посеред пресконференції – на їхню думку, очевидно, що Роман Протасевич перебуває в залі «з примусу».

We have just walked out. Not taking part when he is clearly there under duress. https://t.co/vg4gSGZJeL