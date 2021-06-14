  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Білоруський режим притягнув Протасевича на пресконференцію. Що він сказав

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Роман Протасевич начебто сам захотів взяти участь у пресконференції - Білоруський режим притягнув Протасевича на пресконференцію. Що він сказав
    Роман Протасевич начебто сам захотів взяти участь у пресконференції
    Скріншот з пресконференції МЗС Білорусі

    Частина журналістів вийшла посеред пресконференції – на їхню думку, очевидно, що Роман Протасевич перебуває в залі «з примусу»

    Міністерство закордонних справ Білорусі вивело затриманого в Мінську опозиційного журналіста Романа Протасевича на пресконференцію щодо інциденту з рейсом Ryanair. Про це пише ВВС.

    Зазначається, що спочатку білоруське МЗС анонсувало, що у пресконференції візьме участь департамент авіації Міністерства транспорту, Слідчий комітет, Міноборони, прикордонники та «інші релевантні спікери», але за лічені хвилини до початку до зали занесли табличку з іменем Романа Протасевича, вибачилися за затримку і пояснили, що в останній момент, «він захотів взяти участь».

    У залі також перебували журналісти ВВС, однак вони вийшли посеред пресконференції – на їхню думку, очевидно, що Роман Протасевич перебуває в залі «з примусу».

    Сам Роман Протасевич, відповідаючи на запитання журналістів, запевнив, що «почувається чудово», ні на що скарг не має і його «ніхто не бив». Хлопець сказав, що його начебто не змушували до співпраці зі слідством. І додав, що заручниками ситуації стали його дівчина Софія Сапега, яку разом з ним затримали у Мінську, та його батьки, які зараз перебувають у Польщі.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Білоруський режим притягнув Протасевича на пресконференцію. Що він сказав
    Білоруський режим притягнув Протасевича на пресконференцію. Що він сказав
    Білоруський режим притягнув Протасевича на пресконференцію. Що він сказав

    Зазначимо, батьки Протасевича попросили Меркель про допомогу.

    Як вже повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

    24 травня білоруські державні телеканали показали перший відеозапис з затриманим опозиційним журналістом Романом Протасевичем. На відеозаписі Протасевич розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення. Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича, яку також затримали.

    Затриману разом з білоруським журналістом Романом Протасевичем його дівчину Софію Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

    Читайте також:
    Теги: МЗС Білорусь літак викрадення заручники Ryanair Роман Протасевич
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Білоруський режим притягнув Протасевича на пресконференцію. Що він сказав