«На шиї у сина були сліди удушення». Батьки Протасевича попросили Меркель про допомогу

Листи від батьків Роману не доставляють

Батьки білоруського опозиціонера Романа Протасевича звернулися до канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Вони просять допомогти звільнити сина і зупинити Олександра Лукашенка. Про це Дмитро та Наталя Протасевичі сказали в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

Дмитро Протасевич розповів, що листи від батьків Роману не доставляють. Крім того, у них навіть немає можливості вільно поговорити телефоном із адвокатом сина.

«Замість цього держава вже опублікувала два відео, в яких він робить вимушені свідчення. Ви можете побачити явні сліди тортур: у нього кривий ніс. Напевно, зламаний. У нього синці на шиї. Експерт сказав нам, що це були сліди удушення», – стверджує батько.

Також Наталя Протасевич звернулася за допомогою до Меркель.

«Ми дуже просимо вас допомогти нам вивести всіх невинних людей із в'язниць. Їм терміново потрібна допомога, тому що вони щодня піддаються садизму і насильству. Будь ласка, зупиніть Лукашенка! Кожен додатковий день, ні, кожна додаткова година, коштує невинним їх життів», – сказала мати опозиціонера.

Раніше сім'я затриманої режимом Лукашенка дівчини білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича Софії Сапеги отримала перші листи від неї з СІЗО КДБ.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей вважає, що затриману дівчину опозиційного журналіста Романа Протасевича Софію Сапегу, яка є громадянкою РФ, можуть помилувати або передати для відбування покарання до Росії.

Раніше стало відомо, що Путін і Лукашенко обговорять передачу дівчини Протасевича в Росію.

Як відомо, білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича.

Затриману разом з білоруським журналістом Романом Протасевичем його дівчину Софію Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.