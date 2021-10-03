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    Брифінг президента Зеленського в Трускавці (відео)

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    Зеленський відповідає на питання журналістів - Брифінг президента Зеленського в Трускавці (відео)
    Зеленський відповідає на питання журналістів
    скріншот фото: відео «Слуга Народу»

    Пресконференція розпочалася без вступного слова президента

    У Трускавці в готелі Rixos Prykarpattya відбулася пресконференція президента України Володимира Зеленського. Захід тривав близько години.

    Пресконференція розпочалася без вступного слова президента. Представники засобів масової інформації одразу почали ставити питання.

    Зеленський зокрема відповів на запитання щодо ймовірної відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова. Зеленський нагадав історію, як Разумков збирав підписні листи щодо імпічменту президента.

    Президент України також сказав, що готовий зустрітися із президентом Російської федерації Володимиром Путіним.

    Нагадаємо, фракція «Слуга народу» найближчого понеділка розпочне процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

    2 жовтня у Трускавці президент Володимир Зеленський сказав, що проблема Дмитра Разумкова в тому, що він не поділяє деякі моменти програми партії «Слуга народу», а не в його особистості.

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    Теги: партії Володимир Зеленський президент партія Слуга народу фракція
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    Брифінг президента Зеленського в Трускавці (відео)