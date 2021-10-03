Я готовий зустрітися із Путіним тет-а-тет, – Зеленський

Президент сказав, що зустріч двох президентів гальмується російською стороною

Президент України під час брифінгу у Трускавці сказав, що готовий зустрітися із президентом Російської федерації Володимиром Путіним.

«Я готовий зустрітися тет-а-тет і впевнений, що така зустріч буде корисною», – наголосив Зеленський.

Проте президент додав, що вважає, що проти цієї зустрічі виступає оточення Путіна, яке боїться результатів імовірних переговорів.

Нагадаємо, українська сторона продовжує працювати і над можливою двосторонньою зустріччю президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Як заявив у коментарі «РБК-Україна» міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, для російського лідера це буде складна розмова.

За словами глави МЗС, мета української сторони – це справедливий мир в Україні, припинення вбивств військових і цивільних мешканців, деокупація Донбасу та Криму.

Раніше Кремль пояснив, що заважає Путіну зустрітися із Зеленським.

Також прессекретар Путіна Дмитро Пєсков в черговий раз пояснив, чому перемовини тет-а-тет із Зеленським наразі неможливі.

До слова, Зеленський 10 вересня заявив, що допускає ймовірність повноцінної війни з Росією. На його думку, це була б «найбільша помилка».