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    Я готовий зустрітися із Путіним тет-а-тет, – Зеленський

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    Зустріч відтягує оточення російського диктатора - Я готовий зустрітися із Путіним тет-а-тет, – Зеленський
    Зустріч відтягує оточення російського диктатора
    фото з відкритих джерел

    Президент сказав, що зустріч двох президентів гальмується російською стороною

    Президент України під час брифінгу у Трускавці сказав, що готовий зустрітися із президентом Російської федерації Володимиром Путіним.

    «Я готовий зустрітися тет-а-тет і впевнений, що така зустріч буде корисною», – наголосив Зеленський.

    Проте президент додав, що вважає, що проти цієї зустрічі виступає оточення Путіна, яке боїться результатів імовірних переговорів.

    Нагадаємо, українська сторона продовжує працювати і над можливою двосторонньою зустріччю президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Як заявив у коментарі «РБК-Україна» міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, для російського лідера це буде складна розмова.

    За словами глави МЗС, мета української сторони – це справедливий мир в Україні, припинення вбивств військових і цивільних мешканців, деокупація Донбасу та Криму.

    Раніше Кремль пояснив, що заважає Путіну зустрітися із Зеленським.

    Також прессекретар Путіна Дмитро Пєсков в черговий раз пояснив, чому перемовини тет-а-тет із Зеленським наразі неможливі.

    До слова, Зеленський 10 вересня заявив, що допускає ймовірність повноцінної війни з Росією. На його думку, це була б «найбільша помилка».

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    Теги: МЗС Путін Володимир Зеленський президент
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    Я готовий зустрітися із Путіним тет-а-тет, – Зеленський