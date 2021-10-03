Зеленський нарешті пояснив, чому ображається на Разумкова (відео)

Президент вважає, що Разумков обрав окремий від «Слуги народу» шлях

Під час брифінгу 3 жовтня президент Володимир Зеленський відповів на запитання щодо ймовірної відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова. Зеленський нагадав історію, як Разумков збирав підписні листи щодо імпічменту президента.

Зеленський пояснив, що Разумков як партієць був делегований на посаду спікера. Наразі партія має мільйон питань до голови Верховної Ради, та до Разумкова, як людини, яка делегована членами всієї команди.

За словами Зеленського, конфлікти із Разумковим – це внутрішня ситуація фракції «Слуга народу», монобільшості.

«Ми всі розуміємо, що сьогодні він не є членом цієї команди, він про це говорить достатньо відкрито. Він сторониться вже своїх однопартійців. Чому? Найголовніше питання, що Разумков витягнув це на офіційну платформу, хоча насамперед повинен був говорити з партією, а потім виходити у публічну площину. Це достатньо образливо звучить до команди, яку він вважає своєю» – зауважив президент.

Зеленський додав, що у нього були достатньо відкриті відносини із Разумковим. Проте згодом голова Верховної Ради почав продукувати меседжі до президента через екрани телебачення замість особистого дзвінка.

«Я розумію, що це заява про самостійні політичні кроки. Я в цьому питанні людина однозначна: «Хочеш – іди», – сказав він.

Зеленський додав, що ситуація з підписними листами – це вибір партії. Також президент нагадав, як Разумков збирав підписні листи за імпічмент президента.

«Я не можу як президент ображатися чи не ображатися, я не можу собі дозволити таких речей. Це внутрішній момент», – додав він.

Фракція «Слуга народу» найближчого понеділка розпочне процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

2 жовтня у Трускавці президент Володимир Зеленський сказав, що проблема Дмитра Разумкова в тому, що він не поділяє деякі моменти програми партії «Слуга народу», а не в його особистості.

Читайте також: