«Ми потужні і наша міжнародна політика нахабна». Зеленський взявся копіювати Путіна?

На нараді у Трускаці президент розповів про переваги української міжнародної політики

Під час робочої поїздки до Львівської області президент України Володимир Зеленський взяв участь у нараді з депутатами політичної партії «Слуга Народу» та керівництвом центральних органів виконавчої влади, що відбулася в місті Трускавці, інформує пресслужба президента.

Зеленський наголосив, що Офіс Президента та Міністерство закордонних справ багато зробили для міжнародної суб'єктності України, і це є найголовнішою перемогою цього року.

«Вважаю, що ми потужні. І сьогодні наша політика «нахабна». І я переконаний, що без сильної міжнародної політики, без такої «нахабності» ніхто не бачитиме кроків України вперед», – упевнений президент.

Варто зазначити, що схожим словами описує політику Росії у світі диктатор Володимир Путін під час своїх виступів.

Нагадаємо, учора в Трускавець приїхав президент України Володимир Зеленський, щоб долучитися до з'їзду фракції. Під час спілкування із журналістами він оцінив роботу як монобільшості, так і свою.

Також Володимир Зеленський нібито посперечався з кількома нардепами у Трускавці. Все тому, що ті засумнівалися в необхідності звільняти Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Як стало відомо раніше, журналісти довідалися, що робитимуть депутати зі «Слуги народу» під час з'їзду в Трускавці.

Раніше повідомлялося, що з’їзд фракції «Слуга народу» у Трускавці пройде без особливих розкошів та надмірних витрат, обійдуться внутрішніми ресурсами та скористаються талантами однопартійців.

Також заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук розповіла, скільки грошей представники фракції витратять на збір у Трускавці.

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