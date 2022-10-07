Соратник Зеленського: Процес розпаду Росії має стати незворотнім

Нардеп Дунда: «Я би радив зупинитися на наших кордонах 1991 року»

Розвал Росії повинен відбутися за сценарієм Радянської імперії, а не Югославії. Адже ані Україні, ані ЄС війна всіх проти всіх у Росії не потрібна, відповідно, розпад повинен бути контрольованим. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав народний депутат України, представник «Слуги народу» Олег Дунда, який є автором законопроєкту про заборону ідеології «Русского мира» в Україні.

«Зараз ми хочемо розробити механізм, яким чином західні держави надаватимуть гарантії безпеки суверенним республікам. Ми хочемо зробити так, щоби процес розпаду Російської імперії став незворотнім, щоби доходи від сировини національні республіки не використовували на проведення військових дій і для змін кордонів», – пояснив Дунда.

За словами нардепа, як би декому не хотілося збільшити територію України, він би радив зупинитися на наших кордонах 1991 року.

«Ми повинні собі усвідомлювати, що отримуючи територію, отримаємо туземців з їхнім баченням світу. Вони ж впливатимуть на наші вибори, бо голосуватимуть», – пояснив соратник Зеленського.

Нагадаємо, На думку ексзаступника начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, з кожним днем у Росії все сильніше включатиметься фактор національних околиць. Це може призвести до розвалу РФ. Але стабілізувати цей процес може відхід Путіна. І пропаганда знайде прийнятне для цього пояснення.

До слова, 2023 рік стане роком деколонізації РФ. Такий прогноз зробив публіцист і дослідник народів ПостРосії Олег Магалецький. За його словами, допомогти в цьому корінним народам РФ має Україна із союзниками.

Нещодавно учасники III Форуму вільних народів ПостРосії, що відбувся у польському Гданську 23-35 вересня, прийняли Гданський маніфест, який є планом реконструкції ПостРосії. Маніфест закликає мешканців Росії розпочати «активну боротьбу за звільнення».

Крім того, народний депутат від партії «Слуга народу» Олег Дунда вважає, що у разі розвалу Росії на окремі держави, вони не зіштовхнуться з економічними проблемами. Навпаки – частина цих держав може стати економічно розвиненими.