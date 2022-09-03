«Слуга» Богуцька стала на захист Булгакова і натякнула на «квартирне питання»

Депутатка згадала про будинок письменника у центрі міста

Депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька висловилася щодо музею Булгакова у Києві, який вимагає закрити Спілка письменників України.

«Булгаков – мій улюблений письменник. Щоправда, не він один, але цей пост про нього. І про совкові пережитки – Спілки письменників, композиторів, художників тощо, які паразитують на державних замовленнях – скульптурах Леніна, одах Комунізму, портретах вождів та інше. І на (колишніх) державних майстернях, дачах, творчих будинках», – написала Богуцька.

За словами депутатки, у «Собачому серці» є епізод зі Швондером, який прийшов відбирати житлоплощу у професора Преображенського.

«Пророчий епізод. Ех, пропав будинок. Суворі роки йдуть... За ними інші прийдуть... Це якась ганьба!», – підсумувала Богуцька.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що активісти зняли з фасаду корпусу Інституту філології КНУ імені Шевченка меморіальну дошку, присвячену російському письменнику Михайлу Булгакову.

Також відомо, що Міністерство освіти і науки України переглянуло навчальну програму для школярів на 2022-2023 роки. Із програми зарубіжної літератури виключили більшість російських та білоруських письменників. Замість них діти читатимуть твори Жана де Лафонтена, О. Генрі, Анни Ґавальди, Ульфа Старка, Джона Бойна, Е. Шмітта, Йозефа Рота, Александра Гранаха тощо. Водночас у програмі залишили тексти Булгакова, Гоголя, Кузнецова й Ільфа та Петрова.