Соратниця Зеленського попередила кримчан: варто терміново тікати

Богуцька два місяці тому попереджала своїх друзів, що в Криму буде спекотно

Богуцька: «Росія сама буде знищувати Крим»

Депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька порадила кримчанам, які не готові умирати за Росію і через неї, утікати з окупованого півострова. Адже, за її слова, скоро Росія сама почне знищувати Крим, як це робить з рештою українських територій, де проживало багато прихильників «руського міра».

«Думаю, що Росія сама буде знищувати Крим. Нікого не пожалійте. Ні українських патріотів, ні російські. Ні Бахчисарай, ні Севастополь. Щось у мене погані передчуття щодо Криму. Дай Боже, щоб Кремль знищив тільки Аксьонова і Костянтинова. Ну, і колаборантів, які з ними... Ну добре, нехай ще «понаїхавших», яким в Криму душевно і їхати не хочеться», – написала нардепка у Facebook.

Богуцька також наголосила, що ще два місяці тому попереджала своїх друзів, що в Криму, що буде спекотно, і варто виїхати зараз, поки ще є можливість. «Вони сміялися з мене так, ніби я геніальний конспіролог», – написала парламентарка.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Згодом росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту.