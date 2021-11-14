«Це фейк» – Лещенко прокоментував протокол допиту Гео Лероса і його звинувачення на адресу Офісу президента

Лещенко заявив, що оприлюднений документ є підробкою

Сергій Лещенко спростував правдивість витягу з протоколу допиту нардепа Гео Лероса, в якому він дає пояснення своїх дій у Верховній раді під час приїзду президента та звинувачує голову Офісу президента Андрія Єрмака в нетрадиційній сексуальній орієнтації. Про це він заявив на своєму YouTube-каналі.

«Це не протокол допиту, це не документ. Лерос під час допиту начебто ніс якісь нісенітниці і цей протокол допиту був оприлюднений в телеграм-каналах і навіть деяких сайтах. Я з повною відповідальністю стверджую – це фейк», – заявив Лещенко.

Він заявив, що протоколи допиту у всіх правоохоронних органах мають визначену форму і візуальний стиль, а оприлюднений документ є підробкою.

Нагадаємо раніше низка народних депутатів повідомили, що Сергій Лещенко замінив Михайла Подоляка на посаді куратора інформаційної політики Офісу президента. Сам Лещенко цю інформацію спростував і заявив, що готовий консультувати владу з інформаційних питань, але на місце Подоляка не претендує. Подоляк інформацію про заміну себе на Лещенка не прокоментував.

Раніше про його нібито перехід на роботу до Офісу президента повідомив колишній народний депутат Борислав Береза.

Нагадаємо, 19 жовтня ведуча ток-шоу «Зворотний відлік» на телеканалі «UA: Перший» Мирослава Барчук заявила про тиск на редакцію програми з Офісу президента.

А ось президент Зеленський назвав «хайпом» звинувачення ведучої «UA: Перший» у тиску з Банкової.

Також журналісти розповіли, як Лещенко тисне на опозиційні ЗМІ.