Зеленський назвав «хайпом» звинувачення ведучої «UA: Перший» у тиску з Банкової

Володимир Зеленський: я не зовсім розумію, до чого тут я і Офіс президента, але я розумію, що це хайп

Ведуча токшоу Мирослава Барчук заявила про тиск на редакцію програми зі сторони Офісу президента

Президент Володимир Зеленський назвав «хайпом» звинувачення телеведучої телеканалу «UA: Перший» Мирослави Барчук в контролі з боку Офісу президента присутності на ефірах народних депутатів від фракції «Слуга народу». Про це Зеленський заявив під час робочого візиту в Черкаську область, пише «Интерфакс-Україна».

«Я не зовсім розумію, до чого тут я і Офіс президента, але я розумію, що це хайп. Ми нічого не погоджуємо, ніяких списків. Тим більше телеканалу суспільного мовлення. Що стосується депутатів, то вони можуть ходити або не ходити на ті чи інші ефіри. Мені здається, що вони вільні люди. Але, якщо потрібно, щоб я звернувся до голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, і щоб він тиснув на депутатів, що вони обов'язково повинні ходити до цієї пані, то я можу звернутися. Якщо він скаже, що так можна у них, що такі правила, що вони обов'язково, як солдати, повинні туди приходити – ок», – сказав Зеленський.

Президент вважає, що ситуація, при якій державне телебачення заявляє про тиск з боку держави, виглядає дивною.

Нагадаємо, ведуча токшоу «Зворотний відлік» на телеканалі «UA: Перший» Мирослава Барчук заявила про тиск на редакцію програми зі сторони Офісу президента.

За словами Барчук, підлеглі голови Офісу президента Андрія Єрмака звинуватили «Зворотний відлік» у відсутності балансу думок у випуску за 18 жовтня. Однак, зазначає ведуча, депутати від провладної «Слуги народу» не приходять на ефіри, оскільки редакція не виконує вимог Офісу президента.

Також журналісти розповіли, як Лещенко тисне на опозиційні ЗМІ.

До слова, у вересні народна депутатка звинуватила Зеленського у цензурі. За словами Сюмаар, влада боїться критики, любить «теплу ванну» та хоче, аби всі мовчали. А у березні генпрокурорка Венедіктова подала до суду на відому журналістку Яніну Соколову.

Як повідомляв «Главком», заступнику голови фракції «Слуга народу» Миколі Тищенку не сподобалася критика на адресу Офісу Зеленського, яку висловлював з трибуни Верховної Ради колишній «слуга народу», а наразі позафракційний депутат Гео Лерос. Тому він вирішив просто підійти до Лероса та відтягнути його від трибуни. Цей «танок» нардепів зафіксували фотографи.