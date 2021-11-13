Лещенко каже, що не претендує на крісло Подоляка

Лещенко заявив, що не претендує на місце радника глави Офісу президента

Сергій Лещенко спростував чутки про перехід на роботу в Офісі президента

Член Наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко заявив, що не претендує на місце радника глави Офісу президента Михайла Подоляка. Про це він заявив на своєму YouTube-каналі, коментуючи інформацію про свій перехід на роботу до Офісу президента на посаду куратора інформаційної політики.

При цьому Лещенко сказав, що готовий із радістю допомагати та радити щодо інформаційної політики Офісу президента.

«Я дуже втішний тим, що мої ідеї, публічно оголошені, слухають, і «слуги» їх використовують, що вони прислухаються до моїх порад, і якщо запрошують мене на якісь тренінги, я з радістю їм допоможу, але на місце Подоляка в Офісі президента я не претендую», – заявив Лещенко.

Раніше про його нібито перехід на роботу до Офісу президента повідомив колишній народний депутат Борислав Береза.

Нагадаємо, 19 жовтня ведуча ток-шоу «Зворотний відлік» на телеканалі «UA: Перший» Мирослава Барчук заявила про тиск на редакцію програми з Офісу президента.

А ось президент Зеленський назвав «хайпом» звинувачення ведучої «UA: Перший» у тиску з Банкової.

Також журналісти розповіли, як Лещенко тисне на опозиційні ЗМІ.

До слова, у вересні народна депутатка звинуватила Зеленського у цензурі. За словами Сюмар, влада боїться критики, любить «теплу ванну» та хоче, аби всі мовчали. А у березні генпрокурорка Венедіктова подала до суду на відому журналістку Яніну Соколову.

Читайте також: