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    На Львівщині мисливець під час полювання застрелив чоловіка

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    Мисливець цілився у дичину, а влучив у людину - На Львівщині мисливець під час полювання застрелив чоловіка
    Мисливець цілився у дичину, а влучив у людину
    фото з відкритих джерел

    Унаслідок вогнепального поранення загинув 66-річний мешканець Стрийського району

    У суботу, 13 листопада, на території мисливських угідь у Стрийському районі Львівщини під час полювання від вогнепального поранення загинув 66-річний чоловік. Про це Zaxid.net повідомили у Нацполіції Львівщини.

    За попередніми даними правоохоронців, 62-річний чоловік з Нового Роздолу вистрелив з мисливської рушниці, намагаючись підстрелити дичину, однак куля влучила у людину. Унаслідок вогнепального поранення загинув 66-річний мешканець Стрийського району.

    Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 119 ККУ (вбивство через необережність). Обставини події встановлюють правоохоронці.

    Раніше на Львівщині медики місяць боролися за життя подружжя, яке хворіло на коронавірус, але врятувати їх не вдалося, пара померла в один день.

    Жінка Марія померла зранку 26 жовтня, а її чоловік Володимир – надвечір.

    Також депутати Сокільницької громади біля Львова прийняли рішення про обмеження права зарахування до місцевого дитсадка дітей, батьки яких живуть у Сокільниках менше 10 років. Сільський голова не вважає таке рішення дискримінаційним, натомість місцеві активісти уже заявили про намір скаржитися Уповноваженій Верховної Ради з прав людини.

    До слова, біля дитсадка на Тернопільщині впала водонапірна вежа (відео).

    Теги: вбивство активісти поліція жінка чоловік батьки час коронавірус
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    На Львівщині мисливець під час полювання застрелив чоловіка