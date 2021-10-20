Ведуча популярного ток-шоу заявила про тиск з боку Офісу Зеленського

Програма «Зворотний відлік» стартувала на Суспільному в березні 2019 року

Офіс президента поки не відреагував на звинувачення журналістки

Ведуча ток-шоу «Зворотний відлік» на телеканалі «UA: Перший» Мирослава Барчук заявила про тиск на редакцію програми зі сторони Офісу президента. Про це ведуча повідомила у Facebook.

За словами Барчук, підлеглі голови Офісу президента Андрія Єрмака звинуватили «Зворотний відлік» у відсутності балансу думок у випуску за 18 жовтня. Однак, зазначає ведуча, депутати від провладної «Слуги народу» не приходять на ефіри, оскільки редакція не виконує вимоги Офісу президента.

Барчук вказує, що Банкова контролює присутність депутатів-«слуг» на ефірах, зокрема кандидати узгоджуються з контактною особою радника Єрмака Михайлом Подоляком. А останнім часом редакція отримує від влади умови, за яких «слуги» прийдуть на ефіри.

«Наприклад, минулого понеділка (11 жовтня – ред.) був ультиматум №1: на тему енергетичної безпеки в ефірі «Зворотного відліку» будуть присутні або двоє «слуг» (обидва не експертні), або жодного. Ми вирішили ультиматумів не приймати та запросили Людмилу Буймістер, яка вже не підкорялася вказівкам Офісу президента», – зазначила журналістка.

Цього понеділка, 18 жовтня, редакція «Зворотного відліку» знову отримала ультиматум. За словами Барчук, на ефір прийшли б двоє «слуг», якщо редакція відмовила б раніше запрошеному Гео Леросу.

«Ми сприйняли це як тиск. Ми відмовилися виконувати ультиматум, представники монобільшості не прийшли. Сьогодні зранку (19 жовтня – ред.) отримали від людей Єрмака звинувачення, що у нас на ефірі не було представників монобільшості і що це «недотримання журналістських стандартів», – заявила ведуча.

Мирослава Барчук назвала такі дії влади «загрозою для свободи слова і незалежної журналістики», а також згадала про тиск на журналістів під час президенства Віктора Януковича.

Офіс президента поки не відреагував на звинувачення журналістки .

До слова, у вересні народна депутатка звинуватила Зеленського у цензурі. За словами Сюмаар, влада боїться критики, любить «теплу ванну» та хоче, аби всі мовчали. А у березні генпрокурорка Венедіктова подала до суду на відому журналістку Яніну Соколову.

Як повідомляв «Главком», заступнику голови фракції «Слуга народу» Миколі Тищенку не сподобалася критика на адресу Офісу Зеленського, яку висловлював з трибуни Верховної Ради колишній «слуга народу», а наразі позафракційний депутат Гео Лерос. Тому він вирішив просто підійти до Лероса та відтягнути його від трибуни. Цей «танок» нардепів зафіксували фотографи.

До слова, за два роки Ради кожен п’ятий «слуга народу» став фігурантом гучного скандалу. Раніше Лерос виграв у Тищенка апеляцію в суді щодо захисту честі та гідності.

8 вересня розслідування від CNN підтвердило, що операція з «вагнерівцями» таки була.Того ж дня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав цей матеріал поширенням «дезінформації від ФСБ».

Читайте також: