Відповідальний за пропаганду. Сергій Лещенко отримає нову посаду на Банковій?

Михайло Подоляк вже не відповідає за інформаційну політику президентської канцелярії

Помічник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вже не відповідає за інформаційну політику президентської канцелярії. Цю функцію тепер виконуватиме член Наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко. Про це в ефірі «Прямого» розповів колишній народний депутат Борислав Береза.

«Дійсно, прикра історія. Але після того, як були оприлюднені рейтинги президента та «Слуги народу» в Офісі президента сказали до побачення пану Подоляку. Він ще залишається помічником або радником пана Єрмака, але вже не керує інформаційною політикою», – розповів депутат.

«Але ви ще будете жалкувати про нього, вам буде його не вистачати, ви будете вважати, що це був взірець виваженості та коректності. Тому що замість пана Подоляка буде Сергій Лещенко. І це не жарт. Він більше ніж пропагандист. Він зараз генерує смисли, сенси. Більше того, він вже готує депутатів «слуги» до ефірів. Він виписує стратегії. Це вже не жарт. Це дійсно не жарт», – заявив Береза.

За його словами, цю інформацію він отримав від одного з народних депутатів від «Слуги народу». «Він сказав, що він в шоці, тому що це «бородате чувирло» буде нас натаскувати», – зазначив Береза.

Нагадаємо, 19 жовтня ведуча ток-шоу «Зворотний відлік» на телеканалі «UA: Перший» Мирослава Барчук заявила про тиск на редакцію програми з Офісу президента.

А ось президент Зеленський назвав «хайпом» звинувачення ведучої «UA: Перший» у тиску з Банкової.

Також журналісти розповіли, як Лещенко тисне на опозиційні ЗМІ.

До слова, у вересні народна депутатка звинуватила Зеленського у цензурі. За словами Сюмар, влада боїться критики, любить «теплу ванну» та хоче, аби всі мовчали. А у березні генпрокурорка Венедіктова подала до суду на відому журналістку Яніну Соколову.

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