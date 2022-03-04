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    Чехія надасть українській армії додаткову зброю

    &laquo;Кожен патрон має значення&raquo; &ndash; Міноборони Чехії - Чехія надасть українській армії додаткову зброю
    «Кожен патрон має значення» – Міноборони Чехії
    фото з відкритих джерел

    Українських військових забезпечать кулеметами, автоматами та набоями відомих чеських збройових компаній

    Міністерство оборони Чеської Республіки передасть військовим ЗСУ, які протистоять російській агресії, сотні одиниць стрілецької зброї та понад 100 тисяч патронів до неї. Про це повідомили в четвер, 3 березня, у Twitter оборонного відомства.

    За домовленістю міністерки оборони Яни Чернохової із представниками чеських збройових заводів Česká zbrojovka, Holík International, DSS і Sellier & Bellot сотні кулеметів, автоматів та набої до них, які мала отримати на озброєння чеська армія, будуть передані в розпорядження Збройних сил України.

    Загальна вартість цієї військової допомоги становитиме 17 млн чеських крон ($730 тисяч).

    «Кожен патрон має значення!», – підкреслили у Міноборони Чехії.

    Міністерка оборони Яна Чернохова також поінформував уряд, що для посилення східного крила НАТО Чехія відправить до Словаччини приблизно 400 солдатів з механізованих частин, частин матеріально-технічного забезпечення, військової поліції та підрозділів зв’язку.

    Нагадаємо, напередодні влада Чехії благословила своїх громадян на війну за Україну.

    Також Чехія оголосила надзвичайний стан для допомоги українським біженцям.

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    Теги: ЗСУ НАТО Міноборони армія Чехія Twitter уряд озброєння
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    Чехія надасть українській армії додаткову зброю