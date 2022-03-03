В Україну з Іспанії прибудуть два літаки зі зброєю

Це зброя, яка забезпечує яку можуть використати люди без великого досвіду

Цієї п'ятниці в Україну вирушать два літаки зі зброєю: 1370 гранатометів та 700 тис набоїв. Про це повідомила Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.

«Усе це полетить у п'ятницю вранці, літаками ВПС вони вирушать до Польщі, до точки, дуже близької до кордону з Україною, і там їх забере українська влада», – заявила Роблес в інтерв'ю Antena 3.

Роблес пояснює, що це перша, але «дуже важлива» партія, оскільки це зброя, яка забезпечує «дуже індивідуалізований захист, тобто її можуть використати люди, які не мають великого досвіду у використанні зброї».

Нагадаємо, безбройні українці викрали у ворога танк. До слова, нові бойові безпілотники «Байрактар», які нещодавно отримала Україна, вже стали на бойові чергування.