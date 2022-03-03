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    Події в Україні

    В Україну з Іспанії прибудуть два літаки зі зброєю

    В Україну летить 1370 гранатометів та 700 тис набоїв з Іспанії - В Україну з Іспанії прибудуть два літаки зі зброєю
    В Україну летить 1370 гранатометів та 700 тис набоїв з Іспанії
    фото: pravda.com

    Це зброя, яка забезпечує яку можуть використати люди без великого досвіду

    Цієї п'ятниці в Україну вирушать два літаки зі зброєю: 1370 гранатометів та 700 тис набоїв. Про це повідомила Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.

    «Усе це полетить у п'ятницю вранці, літаками ВПС вони вирушать до Польщі, до точки, дуже близької до кордону з Україною, і там їх забере українська влада», – заявила Роблес в інтерв'ю Antena 3.

    Роблес пояснює, що це перша, але «дуже важлива» партія, оскільки це зброя, яка забезпечує «дуже індивідуалізований захист, тобто її можуть використати люди, які не мають великого досвіду у використанні зброї».

    Нагадаємо, безбройні українці викрали у ворога танк. До слова, нові бойові безпілотники «Байрактар», які нещодавно отримала Україна, вже стали на бойові чергування.

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    Теги: зброя війна Іспанія українці Україна #stoprussia
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    В Україну з Іспанії прибудуть два літаки зі зброєю