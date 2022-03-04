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    Із Білорусі по Україні випущено 70 ракет – Пентагон

    Найбільше ракет випустили із мобільних установок - Із Білорусі по Україні випущено 70 ракет – Пентагон
    Найбільше ракет випустили із мобільних установок
    скріншот із відео

    Російські сили затрималися на півночі, вважають в Міноборони США

    У Міністерстві оборони США заявили, що понад 70 із 480 ворожих ракет, випущених по Україні, вилетіли з Білорусі. Про це йдеться в повідомленні на сайті Пентагону 3 березня.

    Там уточнили, що більше 160 ракет по Україні запустили з території Росії, понад 70 – з Білорусі, ще близько 10 – з Чорного моря. Велика частина ракет була запущена з мобільних систем, які потрапили на територію України.

    «Понад 230 ракет було випущено з території України. Є мобільні системи. Їх переміщують всередину країни», – наголосив високопосадовець Міноборони США.

    За оцінками відомства, президент Росії Володимир Путін вклав 90% своєї заздалегідь підготовленої потужності для вторгнення до України.

    «Ми спостерігаємо сильні бомбардування міст на північ і схід, тобто – Київ, Чернігів і Харків. Ми, як і раніше, вважаємо, що російські сили затрималися на півночі», – додав представник Пентагону.

    Нагадаємо, за даними Пентагону, 90% бойової сили, зібраної навколо України, вже перетнули кордон. Вони також запустили понад 480 ракет.

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    Теги: Харків Київ США Міноборони Путін бомбардування Чернігів президент
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    Із Білорусі по Україні випущено 70 ракет – Пентагон