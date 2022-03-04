За день ЗСУ збили три літаки окупантів
У ворогів також є втрати вертольотів, однак наразі їх ще не порахували
Протягом доби 3 березня українські Збройні сили знищили ще три ворожі літаки. Про це розповіли у командуванні Повітряних сил.
Упродовж доби окупанти зазнали суттєвих втрат – зокрема і в авіаційній, і в броньованій техніці, і, звісно, у живій силі.
Цього дня українські екіпажі тактичної авіації завдавали ударів по наземних цілях, а протиповітряна оборона знищила ще три літаки російських окупантів.
- Су-30СМ
- Су-34
- Су-25
Ворог має втрати й у вертольотах, їх зараз уточнюють.
«Закликаємо російський та білоруський народи прокинутися та зняти криваві окуляри пропаганди Кремля!», – також закликали у ЗСУ.
Нагадаємо, окупанти взяли в полон українського військового льотчика.