За день ЗСУ збили три літаки окупантів

Українські захисники жартують: коли падають зірки, треба загадувати бажання

У ворогів також є втрати вертольотів, однак наразі їх ще не порахували

Протягом доби 3 березня українські Збройні сили знищили ще три ворожі літаки. Про це розповіли у командуванні Повітряних сил.

Упродовж доби окупанти зазнали суттєвих втрат – зокрема і в авіаційній, і в броньованій техніці, і, звісно, у живій силі.

Цього дня українські екіпажі тактичної авіації завдавали ударів по наземних цілях, а протиповітряна оборона знищила ще три літаки російських окупантів.

Су-30СМ

Су-34

Су-25

Ворог має втрати й у вертольотах, їх зараз уточнюють.

«Закликаємо російський та білоруський народи прокинутися та зняти криваві окуляри пропаганди Кремля!», – також закликали у ЗСУ.

Нагадаємо, окупанти взяли в полон українського військового льотчика.

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