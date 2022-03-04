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    Події в Україні

    За день ЗСУ збили три літаки окупантів

    Українські захисники жартують: коли падають зірки, треба загадувати бажання - За день ЗСУ збили три літаки окупантів
    Українські захисники жартують: коли падають зірки, треба загадувати бажання
    фото: ЗСУ

    У ворогів також є втрати вертольотів, однак наразі їх ще не порахували

    Протягом доби 3 березня українські Збройні сили знищили ще три ворожі літаки. Про це розповіли у командуванні Повітряних сил.

    Упродовж доби окупанти зазнали суттєвих втрат – зокрема і в авіаційній, і в броньованій техніці, і, звісно, у живій силі.

    Цього дня українські екіпажі тактичної авіації завдавали ударів по наземних цілях, а протиповітряна оборона знищила ще три літаки російських окупантів.

    • Су-30СМ
    • Су-34
    • Су-25

    Ворог має втрати й у вертольотах, їх зараз уточнюють.

    «Закликаємо російський та білоруський народи прокинутися та зняти криваві окуляри пропаганди Кремля!», – також закликали у ЗСУ.

    Нагадаємо, окупанти взяли в полон українського військового льотчика.

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    Теги: окупанти ЗСУ літак
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    За день ЗСУ збили три літаки окупантів