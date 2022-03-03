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    Влада Чехії благословила своїх громадян на війну за Україну

    Чехія може надіслати в Україну військових для допомоги в протистоянні агресії РФ - Влада Чехії благословила своїх громадян на війну за Україну

    Чехія може надіслати в Україну військових для допомоги в протистоянні агресії РФ

    Чехія вирішила не карати своїх громадян, що воюватимуть за Україну

    Влада Чехії не притягуватиме до кримінальної відповідальності громадян, який поїдуть воювати в Україну проти російських агресорів. Про це оголосив прем'єр-міністр Петр Фіала після зустрічі з президентом Мілошем Земаном.

    «На зустрічі з президентом ми домовилися, що можемо гарантувати безкарність у вигляді скасування покарання для людей, які хочуть йти воювати в Україні і будуть воювати на боці України», - написав Фіала у Twitter.

    Нагадаємо, Чехія оголосила надзвичайний стан для допомоги українським біженцям.

    Теги: Росія окупанти війна Чехія Україна #stoprussia
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    Влада Чехії благословила своїх громадян на війну за Україну