Влада Чехії благословила своїх громадян на війну за Україну
Чехія може надіслати в Україну військових для допомоги в протистоянні агресії РФ
Чехія вирішила не карати своїх громадян, що воюватимуть за Україну
Влада Чехії не притягуватиме до кримінальної відповідальності громадян, який поїдуть воювати в Україну проти російських агресорів. Про це оголосив прем'єр-міністр Петр Фіала після зустрічі з президентом Мілошем Земаном.
«На зустрічі з президентом ми домовилися, що можемо гарантувати безкарність у вигляді скасування покарання для людей, які хочуть йти воювати в Україні і будуть воювати на боці України», - написав Фіала у Twitter.
Na setkání s panem prezidentem jsme se dohodli na tom, že lidem, kteří chtějí odejít bojovat na Ukrajinu a budou bojovat na straně Ukrajiny, můžeme garantovat beztrestnost formou abolice.— Petr Fiala (@P_Fiala) March 3, 2022
Нагадаємо, Чехія оголосила надзвичайний стан для допомоги українським біженцям.