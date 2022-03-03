Влада Чехії благословила своїх громадян на війну за Україну

Чехія може надіслати в Україну військових для допомоги в протистоянні агресії РФ

Чехія вирішила не карати своїх громадян, що воюватимуть за Україну

Влада Чехії не притягуватиме до кримінальної відповідальності громадян, який поїдуть воювати в Україну проти російських агресорів. Про це оголосив прем'єр-міністр Петр Фіала після зустрічі з президентом Мілошем Земаном.

«На зустрічі з президентом ми домовилися, що можемо гарантувати безкарність у вигляді скасування покарання для людей, які хочуть йти воювати в Україні і будуть воювати на боці України», - написав Фіала у Twitter.

Na setkání s panem prezidentem jsme se dohodli na tom, že lidem, kteří chtějí odejít bojovat na Ukrajinu a budou bojovat na straně Ukrajiny, můžeme garantovat beztrestnost formou abolice. — Petr Fiala (@P_Fiala) March 3, 2022

Нагадаємо, Чехія оголосила надзвичайний стан для допомоги українським біженцям.